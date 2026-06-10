Capcom раскрыла детали следующего обновления для Dragon's Dogma 2: улучшения геймплея и новые инструменты для пешек

Capcom опубликовала подробный список изменений крупного августовского обновления для Dragon’s Dogma 2, релиз которого запланирован на конец месяца. Патч обещает стать одним из самых насыщенных с момента выхода игры, затрагивая практически все ключевые системы — от сохранений до боевого баланса и поведения пешек.

Одним из главных изменений станет расширенная система сохранений: теперь игрокам будут доступны три слота вместо одного, а каждый из них будет включать автосохранение, промежуточные точки и сохранения после отдыха в таверне. Это не только снижает риск потери прогресса, но и делает структуру прогрессии заметно гибче. Также добавлены новые инструменты интерфейса, включая отображение времени сохранений и расширенные фильтры экипировки.

Не менее масштабные изменения затронут боевую систему. Capcom переработала поведение множества навыков у разных классов — от Fighter и Archer до Mystic Spearhand и Trickster. Улучшена отзывчивость атак, переработаны окна комбо, повышена стабильность прицеливания и урона, а также добавлены новые способности, включая магический барьер и расширенные воздушные манёвры. Отдельное внимание уделено снижению «фрустрационных» моментов — теперь персонаж реже отскакивает от ударов, а система наведения стала точнее.

Серьёзно обновили и систему пешек — фирменную особенность Dragon’s Dogma 2. Они получили новые тактические возможности: могут перехватывать врагов, защищать Воскресшего, использовать окружение и эффективнее реагировать на угрозы. Поведение ИИ стало более осмысленным, а взаимодействие с игроком — более динамичным и ситуативным.

Не обошлось и без технических улучшений. Capcom добавит новые графические настройки, расширит параметры рендеринга и обещает улучшит производительность. Также будут исправлены десятки багов, включая проблемы с анимациями, уроном и взаимодействием с окружением.

В целом обновление выглядит как попытка Capcom не просто доработать игру, а значительно расширить её глубину, усилив ключевые механики, за которые фанаты ценят серию.