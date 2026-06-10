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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 969 оценок

Capcom раскрыла детали следующего обновления для Dragon's Dogma 2: улучшения геймплея и новые инструменты для пешек

butcher69 butcher69

Capcom опубликовала подробный список изменений крупного августовского обновления для Dragon’s Dogma 2, релиз которого запланирован на конец месяца. Патч обещает стать одним из самых насыщенных с момента выхода игры, затрагивая практически все ключевые системы — от сохранений до боевого баланса и поведения пешек.

Capcom выпустила крупнейшее обновление Dragon's Dogma 2: быстрые путешествия, новая специализация и множество правок

Одним из главных изменений станет расширенная система сохранений: теперь игрокам будут доступны три слота вместо одного, а каждый из них будет включать автосохранение, промежуточные точки и сохранения после отдыха в таверне. Это не только снижает риск потери прогресса, но и делает структуру прогрессии заметно гибче. Также добавлены новые инструменты интерфейса, включая отображение времени сохранений и расширенные фильтры экипировки.

Не менее масштабные изменения затронут боевую систему. Capcom переработала поведение множества навыков у разных классов — от Fighter и Archer до Mystic Spearhand и Trickster. Улучшена отзывчивость атак, переработаны окна комбо, повышена стабильность прицеливания и урона, а также добавлены новые способности, включая магический барьер и расширенные воздушные манёвры. Отдельное внимание уделено снижению «фрустрационных» моментов — теперь персонаж реже отскакивает от ударов, а система наведения стала точнее.

Серьёзно обновили и систему пешек — фирменную особенность Dragon’s Dogma 2. Они получили новые тактические возможности: могут перехватывать врагов, защищать Воскресшего, использовать окружение и эффективнее реагировать на угрозы. Поведение ИИ стало более осмысленным, а взаимодействие с игроком — более динамичным и ситуативным.

Не обошлось и без технических улучшений. Capcom добавит новые графические настройки, расширит параметры рендеринга и обещает улучшит производительность. Также будут исправлены десятки багов, включая проблемы с анимациями, уроном и взаимодействием с окружением.

В целом обновление выглядит как попытка Capcom не просто доработать игру, а значительно расширить её глубину, усилив ключевые механики, за которые фанаты ценят серию.

Обновления
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Комментарии:  8
Ваш комментарий
DreadfulLiam

Если кому интересно, вот полный список, переводила нейронка (так что вместо Иллюзиониста будет Обманщик и тп приколы):


Спойлер

[PlayStation®5 Pro / PlayStation®5 / Xbox Series X|S / Steam]

◆ Оптимизация, улучшение производительности и изменения системных требований
◆ Добавленные функции и корректировки

Изменения системы сохранений

· Количество слотов сохранения расширено с одного до трёх.
· Каждый слот теперь содержит три типа данных: автосохранение, промежуточное сохранение и последнее сохранение на постоялом дворе.
· Загрузка последнего сохранения на постоялом дворе больше не удаляет автосохранение и промежуточное сохранение.
· На экране сохранения теперь отображается дата и время сохранения.

Изменения Чумного Драконьего недуга

· Добавлен предмет для лечения Чумного Драконьего недуга: Настой от Драконьей хвори.
· Добавлены реплики пешек, связанные с Настоем от Драконьей хвори.

Изменения интерфейса

· Добавлены фильтры экипировки.
· При улучшении экипировки теперь можно просмотреть материалы, необходимые для последующих этапов.
· Добавлен значок, отображающийся, когда можно схватиться за врага.
· Добавлена возможность включения/отключения отображения этого значка.
· Добавлена возможность добавлять экипировку в избранное.
· Добавлена возможность запретить расходование мяса на лагерных стоянках через быстрые клавиши предметов.
· Максимальное количество предметов, которое можно передать пешке при её увольнении, изменено на 99.
· В Журнал приключений добавлено количество использований Вечного Камня-маяка.
· Улучшен макет экрана переназначения кнопок.
· Добавлена функция пропуска вступительной части сюжета при повторном прохождении игры.

Изменения пешек

· Добавлена команда пешке «Разведка», которая используется удержанием кнопки команды «Вперёд».
· Добавлена возможность включения/отключения этой функции.
· Добавлена команда пешке «Дай пять», которая используется удержанием кнопки команды «Ко мне».
· Добавлена возможность включения/отключения этой функции.
· Пешки теперь могут захватывать врагов и отвлекать их внимание на себя.
· Пешки теперь могут вмешиваться в атаки врагов, когда Вознесённый повержен.
· Пешки теперь могут защищать Вознесённого, когда он обездвижен.
· Пешки теперь могут предлагать использовать большие валуны, когда враги сгруппированы.
· Пешки теперь могут заманивать врагов в места, где можно использовать окружение.
· Пешки теперь могут выполнять добивающие атаки по врагам, отброшенным Вознесённым.
· Захватив крупного врага, пешки теперь могут подтянуть Вознесённого вверх, позволяя ему прыгнуть выше.
· Когда игрок использует дальнобойный класс, пешки теперь с большей вероятностью будут приоритетно атаковать врагов, нацеленных на Вознесённого.
· Неся недееспособную пешку, пешки теперь будут действовать исходя из ситуации (например, опускать её, если им угрожает опасность).
· Пешки теперь быстрее реагируют, чтобы атаковать или оказать поддержку.
· Пешки теперь эффективнее уклоняются от атак или блокируют их.
· Пешки теперь временно неуязвимы, когда их оживляет Вознесённый.
· У пешек-воинов сокращена остановка при попадании (hitstop) при нанесении заряженной атаки.
· Пешки теперь легче ловят Вознесённого после падения с большой высоты во время боя.
· Пешки, поражённые Чумным Драконьим недугом, теперь могут оглушать крупных врагов, атакуя их ноги.
· Пешки, поражённые Чумным Драконьим недугом, теперь могут атаковать мелких врагов без затрат выносливости в течение ограниченного времени.
· Пешки, поражённые Чумным Драконьим недугом, теперь делают врагов более восприимчивыми к потере равновесия, атакуя их, пока те уже оглушены.
· У пешек, поражённых Чумным Драконьим недугом, теперь шкала потери (восстановления после оживления) заполняется медленнее.
· Когда фолиант для изучения специализации использован или выброшен, он теперь становится доступен в Торговле хламом.

Изменения текста и отображения обучающих подсказок

· Добавлена обучающая подсказка об изменениях системы сохранений.
· Добавлена обучающая подсказка о фильтрах экрана предметов.
· Добавлена обучающая подсказка о Настое от Драконьей хвори.
· Добавлена обучающая подсказка о расширенных командах пешкам.
· Изменены описания навыков, которые были скорректированы.
· Лучник: Изменено описание «Фронтального пинка».
· Маг/Чародей: Добавлена обучающая подсказка о магическом барьере.
· Воин: Добавлено описание того, как отбрасывать врагов.
· Обманщик: Добавлено описание для «Парящего тумана».

Прочие изменения

· Улучшено поведение NPC при самостоятельном использовании баллисты.
· Улучшено поведение камеры, когда Вознесённый взаимодействует с баллистой.

◆ Изменения боевых действий

· Количество назначаемых навыков оружия расширено с четырёх до шести.
· Теперь вы будете реже вздрагивать в течение некоторого времени после того, как вздрогнули от атаки.
· Враги теперь реже нацеливаются на вас, если вы ползёте.
· Атака в то время, когда вы повержены, теперь заставит вас немедленно встать.
· Эффект от предмета восстановления выносливости, использованного в состоянии истощения, теперь будет мгновенным.
· Увеличен период неуязвимости при воскрешении с помощью Камня воскрешения.

Изменения классов

· Боец
· Скорректировано поведение «Отражения» при использовании против дистанционных атак.
· Упрощено попадание «Ударом-морганием» по врагам.
· Скорректирован тайминг некоторых атакующих навыков для более плавного перехода в «Бросок бивнем».
· Скорректировано окно тайминга для «Броска бивнем», чтобы снизить вероятность сбоя при завершении зарядки.
· «Контрудар» скорректирован так, чтобы приоритетно атаковать врага, чья атака была только что отражена.
· Если поблизости есть другие враги при использовании «Неистовой ярости», теперь можно корректировать направление атаки стиком управления.
· Скорректирован финальный удар снизу вверх в «Неистовой ярости»: теперь он слегка подбрасывает врагов в воздух.
· Увеличена дистанция первой атаки «Неистовой ярости», чтобы упростить попадание.
· Вражеские атаки теперь реже вызывают вздрагивание цели.
· Лучник
· Увеличена скорость установки стрелы при использовании «Взрывного выстрела», «Промокающего выстрела», «Смоляного выстрела» или «Выстрела заразой».
· Увеличен урон от «Грозной стрелы».
· Изменено «Фронтальный пинок» и «Прыжок с пинка»: теперь пользователь отбрасывается назад даже при использовании на земле.
· Изменено «Фронтальный пинок» и «Прыжок с пинка»: теперь пользователь отбрасывается назад нажатием кнопки.
· Изменено: когда Вознесённый касается земли после использования «Фронтального пинка» или «Прыжка с пинка», он будет повёрнут к врагу, от которого оттолкнулся (если нет ввода со стика).
· Вор
· Увеличено потребление выносливости при использовании «Бесплотного обмана».
· Нажатие кнопки классового действия во время «Бесплотного обмана» вызовет потерю равновесия у атакующего врага.
· Если сбить врага с равновесия с хорошим таймингом, непрерывное потребление выносливости временно отключается. Идеальный тайминг уменьшит потребление выносливости для навыков оружия.
· Маг/Чародей
· Добавлен основной навык «Магический барьер».
· Нажатие кнопки классового действия создаёт магический барьер, защищающий от вражеских атак. Потребление выносливости зависит от оружия.
· Маг: Пока активна «Анодиния», теперь можно отменить действие нажатием кнопки.
· Чародей:
· Увеличена скорость произнесения заклинания для «Предвидящей вспышки».
· Увеличен льготный период для взрыва магических сфер «Предвидящей вспышки», а также уменьшено время до взрыва после достижения сферами максимального состояния (добавлен другой звуковой эффект для облегчения различия).
· Увеличено значение, необходимое для усиления магических сфер «Предвидящей вспышки», и увеличено время до исчезновения сфер, если их не атаковали.
· Магические сферы «Предвидящей вспышки» больше не усиливаются при попадании другого заклинания «Предвидящей вспышки».
· Скорректировано направление камеры при произнесении «Сейсма».
· Воин
· Состояние заряда «Могучего размаха» теперь можно поддерживать при использовании «Тарана».
· Уменьшено движение вперёд при использовании воздушного «Рассекателя камней», что упрощает попадание атак.
· Тайминг нажатия кнопки лёгкой атаки для «Цепи ударов» сделан более последовательным, упрощая использование.
· Увеличен радиус действия атак «Могучий размах» и «Рассекатель камней».
· Увеличена скорость лёгких атак при захвате врага.
· Скорректирована остановка при попадании (hitstop) для сильных атак при захвате врага для усиления ощущения удовлетворения.
· Изменена анимация мощных последовательных ударов по крупным врагам.
· Скорректирован тайминг снижения урона во время зарядки «Небесного раскола», «Кругового размаха» и «Сокрушающего бугра» для большей последовательности.
· Скорректированы дистанция и высота отбрасывания для атак, подбрасывающих врагов в воздух, чтобы упростить их соединение с другими атаками.
· Увеличен урон от «Дикого удара».
· Скорректировано окно для контратак «Приливной ярости», теперь оно доступно раньше.
· Сокращено время восстановления после неудачной контратаки при использовании «Приливной ярости».
· Увеличен радиус действия заряженных атак «Могучий размах», «Небесный раскол», «Круговой размах» и «Дикий удар».
· Таинственный Копейщик
· Скорректировано окно тайминга для «Грозового залпа», чтобы снизить вероятность сбоя при завершении зарядки.
· Увеличен временной интервал для ввода кнопок при комбо «Разбрасывающий залп» → «Быстрая стойка», упрощая использование в комбинациях.
· Увеличен урон от «Магического клинка», «Меча рассечения» и «Магического копья-хранителя» против врагов, связанных «Запретным залпом» или «Разбрасывающим залпом».
· Увеличена сила «Клыка небесного дракона».
· Скорректировано наведение «Дикой ярости» для приоритета врагов, поражённых первой атакой.
· Скорректировано «Магическое копьё-хранитель»: центр камеры больше не смещается во время атак.
· Изменено «Зеркальное одеяние»: теперь его можно заряжать и произносить.
· Без зарядки магический барьер действует только на Вознесённого. При зарядке — на Вознесённого и членов отряда. Заряженное применение также выполняет атаку, заставляющую ближайших врагов вздрогнуть.
· Добавлена прочность магическому барьеру «Зеркального одеяния»; барьер рассеивается, когда она достигает нуля.
· Значительно увеличено время активности магического барьера «Зеркального одеяния». Однако вне боя он быстро рассеивается.
· Увеличен радиус, в котором магический барьер «Зеркального одеяния» может быть применён к пешкам.
· Увеличено потребление выносливости «Зеркальным одеянием», снижена скорость естественного восстановления выносливости, пока активен магический барьер.
· Магический Лучник
· Скорректировано: при последовательном использовании атакующих навыков оружия без прицеливания цель остаётся на первом захваченном враге, пока он находится в определённой дистанции.
· Скорректировано: при прицеливании и использовании навыка оружия ввод кнопки активации навыка принимается с момента начала прицеливания.
· Обманщик
· Добавлен основной навык «Парящий туман».
· Во время прыжка нажмите кнопку прыжка ещё раз, чтобы парить в течение некоторого времени.
· При использовании «Кадильного фантома» уменьшено снижение здоровья симулякра, когда он слишком далеко от заклинателя.
· При использовании «Неверного пола» враги волчьего типа (кроме некоторых, например Гармов), попадающие в иллюзию, теперь вздрагивают.
· При использовании «Драконьего наваждения» Големы теперь вздрагивают.
· Пешки-лучники, маги и чародеи теперь могут атаковать врагов сквозь иллюзорные стены, созданные «Обманным экраном».
· Скорректировано направление камеры при произнесении «Драконьего наваждения».
· Странник
· Добавлен экран выбора оружия для сравнения, когда экипировано несколько видов оружия.
· Добавлена функция быстрой смены экипировки, когда экипировано несколько предметов.
· Изменено: когда экипирован только щит, на экране смены экипировки отображаются его характеристики.
· Боец/Вор/Воин/Таинственный Копейщик
· При использовании навыков оружия, которые можно применять в воздухе, теперь можно корректировать положение в воздухе стиком управления.
· Боец/Вор/Воин/Таинственный Копейщик/Без оружия
· Скорректировано направление камеры при выполнении мощных последовательных ударов.
· Боец/Воин/Без оружия
· Скорректирован отброс врагов при использовании «Крутящего вертела» (Боец) или при выполнении мощных последовательных ударов (Воин или без оружия).

Прочие изменения

· Добавлены «Рывковая атака» и «Заряженная атака» для боя без оружия.
· Сокращён тайминг до повторного захвата врага после прыжка и отпускания захвата.
· Сокращено время восстановления для слабых атак без оружия при захвате или удержании врага.
· Упрощено привлечение внимания крупного врага при его захвате.

Изменения врагов

· Скорректировано значение накопления ослабления «порча», вызываемого атаками врагов.
· Гоблин/Хобгоблин/Топорник/Живодёр/Ящер/Асп/Змей: Улучшено качество прыжковых действий.
· Гоблин/Хобгоблин/Топорник/Живодёр/Ящер/Асп/Гремучник/Магмовый чешуйчат/Змей: Скорректировано слежение некоторых атак, чтобы от них было легче уклоняться.
· Гоблин/Хобгоблин/Топорник/Живодёр/Ящер/Асп/Гремучник/Магмовый чешуйчат/Змей/Скелет: Изменена реакция Вознесённого при попадании под некоторые атаки, которые приводили к трудно восстанавливаемой ситуации.
· Ящер/Асп/Гремучник/Магмовый чешуйчат/Змей: Упрощено попадание атак по хвосту.
· Слизь/Тина/Шлам: Скорректировано поведение пешек: теперь они атакуют с позиции, подходящей для их класса. Атаки теперь попадают с большей вероятностью.
· Скелет/Скелет-лорд/Нежить/Коренастая нежить/Фантом/Фантазм/Призрак: Увеличен урон от святых атак.
· Минотавр/Горе-минотавр: Добавлена мимика для более ясного указания, когда враг врезается в препятствие во время рывка.
· Дрейк: Скорректирована частота использования определённых атак при низком здоровье, так как это приводило к ситуации, сложной для восстановления. Изменено наведение: теперь легче целиться в части, отличные от сердца, когда сердце не обнажено.

◆ Исправления ошибок

Классы

· Лучник: Исправлена ошибка, из-за которой использование «Грозной стрелы» по поверженным врагам среднего и крупного размера заставляло их мгновенно вскакивать.
· Вор: Исправлена ошибка, из-за которой использование «Двойных клыков» в воздухе телепортировало игрока к врагам в определённом радиусе.
· Воин: Исправлена ошибка, из-за которой не наносился урон при использовании «Протыкающего удара» по мелким врагам у стены. Исправлена ошибка, из-за которой противник не отбрасывался при атаке «Сокрушительным преследованием».
· Магический Лучник: Исправлена ошибка, из-за которой контратака «Бартизана» заставляла врагов падать вместо отбрасывания. Исправлена ошибка, из-за которой внешний вид врага становился неестественным после попадания «Ливня Стрелы Стрельца».
· Пешки: Исправлена ошибка, из-за которой главная пешка не реагировала на вопрос вспомогательной пешки, что приводило к прекращению разговора. Добавлена функция для главной пешки приносить предметы, выпавшие с врагов в другом мире.
· Враги (Гарпия/Ядовитая гарпия/Гарпия-гурман/Суккуб): Исправлена ошибка, из-за которой мимика не работала.
· Прочее: Исправлена ошибка, из-за которой «Молотящее пламя» наносило меньший урон, чем ожидалось, при использовании персонажами с низкой магией. Исправлены несколько визуальных глитчей при экипировке «Бесстрашной чешуйчатой брони». Увеличено количество лампового масла, получаемого при совмещении «Гнилого морского скитальца» и «Маслянистой слизи», с одного до трёх.

[PlayStation®5 Pro / PlayStation®5 / Xbox Series X|S]

◆ Добавленные функции и корректировки

Изменения интерфейса

· В раздел «Графика» меню «Параметры» добавлено качество «Ресурсоёмкие спецэффекты».

[Steam]

◆ Добавленные функции и корректировки

Изменения интерфейса

· В раздел «Графика» меню «Параметры» добавлено:
· Разрешение объёмного тумана
· Разрешение облачного неба
· Плотность листвы
· Качество местности
· Качество глобального освещения при трассировке лучей
· Качество затенения глобального освещения при трассировке лучей
· Отражения эффектов
· В разделе «Графика» меню «Параметры» теперь будет отображаться видеопамять.
· Добавлен тип управления для клавиатуры, позволяющий активировать навыки оружия одной кнопкой.
· Добавлен тип управления для клавиатуры, позволяющий переключать навыки оружия одной кнопкой.

2
ZAUSA

Обновление, которое должно было быть ещё до выхода или с первыми патчами.

PaTi6op

Когда именно в августе не известно?

Etteri

3 слота сохранений вместо одного? Как вообще можно было выпустить игру с таким приколом.

автосохранение, промежуточные точки и сохранения после отдыха в таверне

Не понял. В игре нет сохранения в любой момент?

SnobbishGhost

А сложность сделают нормально? А то во 2 части стоя на одном месте я убивал до 3 боссов. Не понятно как можно было выпустить такую халтуру когда игра похожа на монхан, не умеет попросите коллег с параллельного класса, ах да вилдс тоже получился шляпой. Вообще капком те ещё жуки выпускают в дом микро улучшения которые могли в оригинале выпустить патчами