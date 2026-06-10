Capcom раскрыла детали следующего обновления для Dragon's Dogma 2: улучшения геймплея и новые инструменты для пешек

Capcom опубликовала подробный список изменений крупного августовского обновления для Dragon’s Dogma 2, релиз которого запланирован на конец месяца. Патч обещает стать одним из самых насыщенных с момента выхода игры, затрагивая практически все ключевые системы — от сохранений до боевого баланса и поведения пешек.
Одним из главных изменений станет расширенная система сохранений: теперь игрокам будут доступны три слота вместо одного, а каждый из них будет включать автосохранение, промежуточные точки и сохранения после отдыха в таверне. Это не только снижает риск потери прогресса, но и делает структуру прогрессии заметно гибче. Также добавлены новые инструменты интерфейса, включая отображение времени сохранений и расширенные фильтры экипировки.
Не менее масштабные изменения затронут боевую систему. Capcom переработала поведение множества навыков у разных классов — от Fighter и Archer до Mystic Spearhand и Trickster. Улучшена отзывчивость атак, переработаны окна комбо, повышена стабильность прицеливания и урона, а также добавлены новые способности, включая магический барьер и расширенные воздушные манёвры. Отдельное внимание уделено снижению «фрустрационных» моментов — теперь персонаж реже отскакивает от ударов, а система наведения стала точнее.
Серьёзно обновили и систему пешек — фирменную особенность Dragon’s Dogma 2. Они получили новые тактические возможности: могут перехватывать врагов, защищать Воскресшего, использовать окружение и эффективнее реагировать на угрозы. Поведение ИИ стало более осмысленным, а взаимодействие с игроком — более динамичным и ситуативным.
Не обошлось и без технических улучшений. Capcom добавит новые графические настройки, расширит параметры рендеринга и обещает улучшит производительность. Также будут исправлены десятки багов, включая проблемы с анимациями, уроном и взаимодействием с окружением.
В целом обновление выглядит как попытка Capcom не просто доработать игру, а значительно расширить её глубину, усилив ключевые механики, за которые фанаты ценят серию.
Если кому интересно, вот полный список, переводила нейронка (так что вместо Иллюзиониста будет Обманщик и тп приколы):
[PlayStation®5 Pro / PlayStation®5 / Xbox Series X|S / Steam]
◆ Оптимизация, улучшение производительности и изменения системных требований
◆ Добавленные функции и корректировки
Изменения системы сохранений
· Количество слотов сохранения расширено с одного до трёх.
· Каждый слот теперь содержит три типа данных: автосохранение, промежуточное сохранение и последнее сохранение на постоялом дворе.
· Загрузка последнего сохранения на постоялом дворе больше не удаляет автосохранение и промежуточное сохранение.
· На экране сохранения теперь отображается дата и время сохранения.
Изменения Чумного Драконьего недуга
· Добавлен предмет для лечения Чумного Драконьего недуга: Настой от Драконьей хвори.
· Добавлены реплики пешек, связанные с Настоем от Драконьей хвори.
Изменения интерфейса
· Добавлены фильтры экипировки.
· При улучшении экипировки теперь можно просмотреть материалы, необходимые для последующих этапов.
· Добавлен значок, отображающийся, когда можно схватиться за врага.
· Добавлена возможность включения/отключения отображения этого значка.
· Добавлена возможность добавлять экипировку в избранное.
· Добавлена возможность запретить расходование мяса на лагерных стоянках через быстрые клавиши предметов.
· Максимальное количество предметов, которое можно передать пешке при её увольнении, изменено на 99.
· В Журнал приключений добавлено количество использований Вечного Камня-маяка.
· Улучшен макет экрана переназначения кнопок.
· Добавлена функция пропуска вступительной части сюжета при повторном прохождении игры.
Изменения пешек
· Добавлена команда пешке «Разведка», которая используется удержанием кнопки команды «Вперёд».
· Добавлена возможность включения/отключения этой функции.
· Добавлена команда пешке «Дай пять», которая используется удержанием кнопки команды «Ко мне».
· Добавлена возможность включения/отключения этой функции.
· Пешки теперь могут захватывать врагов и отвлекать их внимание на себя.
· Пешки теперь могут вмешиваться в атаки врагов, когда Вознесённый повержен.
· Пешки теперь могут защищать Вознесённого, когда он обездвижен.
· Пешки теперь могут предлагать использовать большие валуны, когда враги сгруппированы.
· Пешки теперь могут заманивать врагов в места, где можно использовать окружение.
· Пешки теперь могут выполнять добивающие атаки по врагам, отброшенным Вознесённым.
· Захватив крупного врага, пешки теперь могут подтянуть Вознесённого вверх, позволяя ему прыгнуть выше.
· Когда игрок использует дальнобойный класс, пешки теперь с большей вероятностью будут приоритетно атаковать врагов, нацеленных на Вознесённого.
· Неся недееспособную пешку, пешки теперь будут действовать исходя из ситуации (например, опускать её, если им угрожает опасность).
· Пешки теперь быстрее реагируют, чтобы атаковать или оказать поддержку.
· Пешки теперь эффективнее уклоняются от атак или блокируют их.
· Пешки теперь временно неуязвимы, когда их оживляет Вознесённый.
· У пешек-воинов сокращена остановка при попадании (hitstop) при нанесении заряженной атаки.
· Пешки теперь легче ловят Вознесённого после падения с большой высоты во время боя.
· Пешки, поражённые Чумным Драконьим недугом, теперь могут оглушать крупных врагов, атакуя их ноги.
· Пешки, поражённые Чумным Драконьим недугом, теперь могут атаковать мелких врагов без затрат выносливости в течение ограниченного времени.
· Пешки, поражённые Чумным Драконьим недугом, теперь делают врагов более восприимчивыми к потере равновесия, атакуя их, пока те уже оглушены.
· У пешек, поражённых Чумным Драконьим недугом, теперь шкала потери (восстановления после оживления) заполняется медленнее.
· Когда фолиант для изучения специализации использован или выброшен, он теперь становится доступен в Торговле хламом.
Изменения текста и отображения обучающих подсказок
· Добавлена обучающая подсказка об изменениях системы сохранений.
· Добавлена обучающая подсказка о фильтрах экрана предметов.
· Добавлена обучающая подсказка о Настое от Драконьей хвори.
· Добавлена обучающая подсказка о расширенных командах пешкам.
· Изменены описания навыков, которые были скорректированы.
· Лучник: Изменено описание «Фронтального пинка».
· Маг/Чародей: Добавлена обучающая подсказка о магическом барьере.
· Воин: Добавлено описание того, как отбрасывать врагов.
· Обманщик: Добавлено описание для «Парящего тумана».
Прочие изменения
· Улучшено поведение NPC при самостоятельном использовании баллисты.
· Улучшено поведение камеры, когда Вознесённый взаимодействует с баллистой.
◆ Изменения боевых действий
· Количество назначаемых навыков оружия расширено с четырёх до шести.
· Теперь вы будете реже вздрагивать в течение некоторого времени после того, как вздрогнули от атаки.
· Враги теперь реже нацеливаются на вас, если вы ползёте.
· Атака в то время, когда вы повержены, теперь заставит вас немедленно встать.
· Эффект от предмета восстановления выносливости, использованного в состоянии истощения, теперь будет мгновенным.
· Увеличен период неуязвимости при воскрешении с помощью Камня воскрешения.
Изменения классов
· Боец
· Скорректировано поведение «Отражения» при использовании против дистанционных атак.
· Упрощено попадание «Ударом-морганием» по врагам.
· Скорректирован тайминг некоторых атакующих навыков для более плавного перехода в «Бросок бивнем».
· Скорректировано окно тайминга для «Броска бивнем», чтобы снизить вероятность сбоя при завершении зарядки.
· «Контрудар» скорректирован так, чтобы приоритетно атаковать врага, чья атака была только что отражена.
· Если поблизости есть другие враги при использовании «Неистовой ярости», теперь можно корректировать направление атаки стиком управления.
· Скорректирован финальный удар снизу вверх в «Неистовой ярости»: теперь он слегка подбрасывает врагов в воздух.
· Увеличена дистанция первой атаки «Неистовой ярости», чтобы упростить попадание.
· Вражеские атаки теперь реже вызывают вздрагивание цели.
· Лучник
· Увеличена скорость установки стрелы при использовании «Взрывного выстрела», «Промокающего выстрела», «Смоляного выстрела» или «Выстрела заразой».
· Увеличен урон от «Грозной стрелы».
· Изменено «Фронтальный пинок» и «Прыжок с пинка»: теперь пользователь отбрасывается назад даже при использовании на земле.
· Изменено «Фронтальный пинок» и «Прыжок с пинка»: теперь пользователь отбрасывается назад нажатием кнопки.
· Изменено: когда Вознесённый касается земли после использования «Фронтального пинка» или «Прыжка с пинка», он будет повёрнут к врагу, от которого оттолкнулся (если нет ввода со стика).
· Вор
· Увеличено потребление выносливости при использовании «Бесплотного обмана».
· Нажатие кнопки классового действия во время «Бесплотного обмана» вызовет потерю равновесия у атакующего врага.
· Если сбить врага с равновесия с хорошим таймингом, непрерывное потребление выносливости временно отключается. Идеальный тайминг уменьшит потребление выносливости для навыков оружия.
· Маг/Чародей
· Добавлен основной навык «Магический барьер».
· Нажатие кнопки классового действия создаёт магический барьер, защищающий от вражеских атак. Потребление выносливости зависит от оружия.
· Маг: Пока активна «Анодиния», теперь можно отменить действие нажатием кнопки.
· Чародей:
· Увеличена скорость произнесения заклинания для «Предвидящей вспышки».
· Увеличен льготный период для взрыва магических сфер «Предвидящей вспышки», а также уменьшено время до взрыва после достижения сферами максимального состояния (добавлен другой звуковой эффект для облегчения различия).
· Увеличено значение, необходимое для усиления магических сфер «Предвидящей вспышки», и увеличено время до исчезновения сфер, если их не атаковали.
· Магические сферы «Предвидящей вспышки» больше не усиливаются при попадании другого заклинания «Предвидящей вспышки».
· Скорректировано направление камеры при произнесении «Сейсма».
· Воин
· Состояние заряда «Могучего размаха» теперь можно поддерживать при использовании «Тарана».
· Уменьшено движение вперёд при использовании воздушного «Рассекателя камней», что упрощает попадание атак.
· Тайминг нажатия кнопки лёгкой атаки для «Цепи ударов» сделан более последовательным, упрощая использование.
· Увеличен радиус действия атак «Могучий размах» и «Рассекатель камней».
· Увеличена скорость лёгких атак при захвате врага.
· Скорректирована остановка при попадании (hitstop) для сильных атак при захвате врага для усиления ощущения удовлетворения.
· Изменена анимация мощных последовательных ударов по крупным врагам.
· Скорректирован тайминг снижения урона во время зарядки «Небесного раскола», «Кругового размаха» и «Сокрушающего бугра» для большей последовательности.
· Скорректированы дистанция и высота отбрасывания для атак, подбрасывающих врагов в воздух, чтобы упростить их соединение с другими атаками.
· Увеличен урон от «Дикого удара».
· Скорректировано окно для контратак «Приливной ярости», теперь оно доступно раньше.
· Сокращено время восстановления после неудачной контратаки при использовании «Приливной ярости».
· Увеличен радиус действия заряженных атак «Могучий размах», «Небесный раскол», «Круговой размах» и «Дикий удар».
· Таинственный Копейщик
· Скорректировано окно тайминга для «Грозового залпа», чтобы снизить вероятность сбоя при завершении зарядки.
· Увеличен временной интервал для ввода кнопок при комбо «Разбрасывающий залп» → «Быстрая стойка», упрощая использование в комбинациях.
· Увеличен урон от «Магического клинка», «Меча рассечения» и «Магического копья-хранителя» против врагов, связанных «Запретным залпом» или «Разбрасывающим залпом».
· Увеличена сила «Клыка небесного дракона».
· Скорректировано наведение «Дикой ярости» для приоритета врагов, поражённых первой атакой.
· Скорректировано «Магическое копьё-хранитель»: центр камеры больше не смещается во время атак.
· Изменено «Зеркальное одеяние»: теперь его можно заряжать и произносить.
· Без зарядки магический барьер действует только на Вознесённого. При зарядке — на Вознесённого и членов отряда. Заряженное применение также выполняет атаку, заставляющую ближайших врагов вздрогнуть.
· Добавлена прочность магическому барьеру «Зеркального одеяния»; барьер рассеивается, когда она достигает нуля.
· Значительно увеличено время активности магического барьера «Зеркального одеяния». Однако вне боя он быстро рассеивается.
· Увеличен радиус, в котором магический барьер «Зеркального одеяния» может быть применён к пешкам.
· Увеличено потребление выносливости «Зеркальным одеянием», снижена скорость естественного восстановления выносливости, пока активен магический барьер.
· Магический Лучник
· Скорректировано: при последовательном использовании атакующих навыков оружия без прицеливания цель остаётся на первом захваченном враге, пока он находится в определённой дистанции.
· Скорректировано: при прицеливании и использовании навыка оружия ввод кнопки активации навыка принимается с момента начала прицеливания.
· Обманщик
· Добавлен основной навык «Парящий туман».
· Во время прыжка нажмите кнопку прыжка ещё раз, чтобы парить в течение некоторого времени.
· При использовании «Кадильного фантома» уменьшено снижение здоровья симулякра, когда он слишком далеко от заклинателя.
· При использовании «Неверного пола» враги волчьего типа (кроме некоторых, например Гармов), попадающие в иллюзию, теперь вздрагивают.
· При использовании «Драконьего наваждения» Големы теперь вздрагивают.
· Пешки-лучники, маги и чародеи теперь могут атаковать врагов сквозь иллюзорные стены, созданные «Обманным экраном».
· Скорректировано направление камеры при произнесении «Драконьего наваждения».
· Странник
· Добавлен экран выбора оружия для сравнения, когда экипировано несколько видов оружия.
· Добавлена функция быстрой смены экипировки, когда экипировано несколько предметов.
· Изменено: когда экипирован только щит, на экране смены экипировки отображаются его характеристики.
· Боец/Вор/Воин/Таинственный Копейщик
· При использовании навыков оружия, которые можно применять в воздухе, теперь можно корректировать положение в воздухе стиком управления.
· Боец/Вор/Воин/Таинственный Копейщик/Без оружия
· Скорректировано направление камеры при выполнении мощных последовательных ударов.
· Боец/Воин/Без оружия
· Скорректирован отброс врагов при использовании «Крутящего вертела» (Боец) или при выполнении мощных последовательных ударов (Воин или без оружия).
Прочие изменения
· Добавлены «Рывковая атака» и «Заряженная атака» для боя без оружия.
· Сокращён тайминг до повторного захвата врага после прыжка и отпускания захвата.
· Сокращено время восстановления для слабых атак без оружия при захвате или удержании врага.
· Упрощено привлечение внимания крупного врага при его захвате.
Изменения врагов
· Скорректировано значение накопления ослабления «порча», вызываемого атаками врагов.
· Гоблин/Хобгоблин/Топорник/Живодёр/Ящер/Асп/Змей: Улучшено качество прыжковых действий.
· Гоблин/Хобгоблин/Топорник/Живодёр/Ящер/Асп/Гремучник/Магмовый чешуйчат/Змей: Скорректировано слежение некоторых атак, чтобы от них было легче уклоняться.
· Гоблин/Хобгоблин/Топорник/Живодёр/Ящер/Асп/Гремучник/Магмовый чешуйчат/Змей/Скелет: Изменена реакция Вознесённого при попадании под некоторые атаки, которые приводили к трудно восстанавливаемой ситуации.
· Ящер/Асп/Гремучник/Магмовый чешуйчат/Змей: Упрощено попадание атак по хвосту.
· Слизь/Тина/Шлам: Скорректировано поведение пешек: теперь они атакуют с позиции, подходящей для их класса. Атаки теперь попадают с большей вероятностью.
· Скелет/Скелет-лорд/Нежить/Коренастая нежить/Фантом/Фантазм/Призрак: Увеличен урон от святых атак.
· Минотавр/Горе-минотавр: Добавлена мимика для более ясного указания, когда враг врезается в препятствие во время рывка.
· Дрейк: Скорректирована частота использования определённых атак при низком здоровье, так как это приводило к ситуации, сложной для восстановления. Изменено наведение: теперь легче целиться в части, отличные от сердца, когда сердце не обнажено.
◆ Исправления ошибок
Классы
· Лучник: Исправлена ошибка, из-за которой использование «Грозной стрелы» по поверженным врагам среднего и крупного размера заставляло их мгновенно вскакивать.
· Вор: Исправлена ошибка, из-за которой использование «Двойных клыков» в воздухе телепортировало игрока к врагам в определённом радиусе.
· Воин: Исправлена ошибка, из-за которой не наносился урон при использовании «Протыкающего удара» по мелким врагам у стены. Исправлена ошибка, из-за которой противник не отбрасывался при атаке «Сокрушительным преследованием».
· Магический Лучник: Исправлена ошибка, из-за которой контратака «Бартизана» заставляла врагов падать вместо отбрасывания. Исправлена ошибка, из-за которой внешний вид врага становился неестественным после попадания «Ливня Стрелы Стрельца».
· Пешки: Исправлена ошибка, из-за которой главная пешка не реагировала на вопрос вспомогательной пешки, что приводило к прекращению разговора. Добавлена функция для главной пешки приносить предметы, выпавшие с врагов в другом мире.
· Враги (Гарпия/Ядовитая гарпия/Гарпия-гурман/Суккуб): Исправлена ошибка, из-за которой мимика не работала.
· Прочее: Исправлена ошибка, из-за которой «Молотящее пламя» наносило меньший урон, чем ожидалось, при использовании персонажами с низкой магией. Исправлены несколько визуальных глитчей при экипировке «Бесстрашной чешуйчатой брони». Увеличено количество лампового масла, получаемого при совмещении «Гнилого морского скитальца» и «Маслянистой слизи», с одного до трёх.
[PlayStation®5 Pro / PlayStation®5 / Xbox Series X|S]
◆ Добавленные функции и корректировки
Изменения интерфейса
· В раздел «Графика» меню «Параметры» добавлено качество «Ресурсоёмкие спецэффекты».
[Steam]
◆ Добавленные функции и корректировки
Изменения интерфейса
· В раздел «Графика» меню «Параметры» добавлено:
· Разрешение объёмного тумана
· Разрешение облачного неба
· Плотность листвы
· Качество местности
· Качество глобального освещения при трассировке лучей
· Качество затенения глобального освещения при трассировке лучей
· Отражения эффектов
· В разделе «Графика» меню «Параметры» теперь будет отображаться видеопамять.
· Добавлен тип управления для клавиатуры, позволяющий активировать навыки оружия одной кнопкой.
· Добавлен тип управления для клавиатуры, позволяющий переключать навыки оружия одной кнопкой.
Обновление, которое должно было быть ещё до выхода или с первыми патчами.
Когда именно в августе не известно?
3 слота сохранений вместо одного? Как вообще можно было выпустить игру с таким приколом.
Не понял. В игре нет сохранения в любой момент?
А сложность сделают нормально? А то во 2 части стоя на одном месте я убивал до 3 боссов. Не понятно как можно было выпустить такую халтуру когда игра похожа на монхан, не умеет попросите коллег с параллельного класса, ах да вилдс тоже получился шляпой. Вообще капком те ещё жуки выпускают в дом микро улучшения которые могли в оригинале выпустить патчами