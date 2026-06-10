Capcom выпустила крупнейшее обновление Dragon's Dogma 2: быстрые путешествия, новая специализация и множество правок

Capcom выпустила одно из самых масштабных бесплатных обновлений для Dragon’s Dogma 2 с момента релиза. Новый патч уже доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а его список изменений настолько велик, что затрагивает практически все аспекты игры — от путешествий по миру до поведения пешек и экономики.

Главным нововведением стал «Вечный камень переправы» — предмет для быстрого перемещения без ограничений, который автоматически получают игроки по мере прохождения сюжета. Вместе с этим разработчики добавили новые порткристаллы в ключевых локациях, расширили сеть воловьих повозок и заметно снизили расход выносливости во время бега вне боя. По сути, Capcom серьёзно переработала одну из самых обсуждаемых механик игры — систему путешествий, которая после релиза вызывала немало споров среди игроков.

Не менее важным выглядит и августовское обновление, которое уже анонсировано заранее. Оно принесёт улучшение производительности и частоты кадров на всех платформах, дополнительные слоты сохранений и другие изменения, о которых разработчики расскажут позднее. Для сообщества это особенно значимая новость, поскольку просьбы добавить больше возможностей для сохранения прогресса звучали практически с самого выхода игры.

Патч также включает новую специализацию пешек «Страж», десятки улучшений интерфейса, изменения баланса, снижение цен на некоторые товары и услуги, переработку наград за квесты и огромное количество исправлений ошибок. Отдельное внимание уделили поведению пешек, которое стало одним из ключевых элементов Dragon’s Dogma 2.

Судя по масштабу изменений, Capcom не просто исправляет отдельные недочёты, а последовательно дорабатывает фундаментальные системы игры. Такой подход напоминает поддержку оригинальной Dragon’s Dogma после релиза и показывает, что студия по-прежнему рассматривает Dragon’s Dogma 2 как долгосрочный проект. Для поклонников серии это, пожалуй, самый важный сигнал из всех возможных.