Capcom выпустила крупнейшее обновление Dragon's Dogma 2: быстрые путешествия, новая специализация и множество правок

Capcom выпустила одно из самых масштабных бесплатных обновлений для Dragon’s Dogma 2 с момента релиза. Новый патч уже доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а его список изменений настолько велик, что затрагивает практически все аспекты игры — от путешествий по миру до поведения пешек и экономики.
Главным нововведением стал «Вечный камень переправы» — предмет для быстрого перемещения без ограничений, который автоматически получают игроки по мере прохождения сюжета. Вместе с этим разработчики добавили новые порткристаллы в ключевых локациях, расширили сеть воловьих повозок и заметно снизили расход выносливости во время бега вне боя. По сути, Capcom серьёзно переработала одну из самых обсуждаемых механик игры — систему путешествий, которая после релиза вызывала немало споров среди игроков.
Не менее важным выглядит и августовское обновление, которое уже анонсировано заранее. Оно принесёт улучшение производительности и частоты кадров на всех платформах, дополнительные слоты сохранений и другие изменения, о которых разработчики расскажут позднее. Для сообщества это особенно значимая новость, поскольку просьбы добавить больше возможностей для сохранения прогресса звучали практически с самого выхода игры.
Патч также включает новую специализацию пешек «Страж», десятки улучшений интерфейса, изменения баланса, снижение цен на некоторые товары и услуги, переработку наград за квесты и огромное количество исправлений ошибок. Отдельное внимание уделили поведению пешек, которое стало одним из ключевых элементов Dragon’s Dogma 2.
Судя по масштабу изменений, Capcom не просто исправляет отдельные недочёты, а последовательно дорабатывает фундаментальные системы игры. Такой подход напоминает поддержку оригинальной Dragon’s Dogma после релиза и показывает, что студия по-прежнему рассматривает Dragon’s Dogma 2 как долгосрочный проект. Для поклонников серии это, пожалуй, самый важный сигнал из всех возможных.
джём ДЛС, а там перепройдем
Игра хорошая... Если закрыть глаза на плохую оптимизацию, вылеты на старте, отсутствие рандомного лута, скудный бестиарий и глупых пешек, которые постоянно пристают на дороге, то это вполне себе хорошая игра. Частично проблемы с врагами фиксятся модами, но разве это не работа разработчиков? Главная беда современных крупных компаний вроде Capcom - они взяли моду вообще не общаться с комьюнити. Я уже ничего не ждал от DD2, но приятно видеть, что они всё-таки не забросили свое детище.
Шикарно. А то фарм камней в эпилоге это такое себе занятие было. Еще бы вечный камень возрождение был действительно вечным)))
Это реально была унылая дpoчь а не хардкор.. купил на боксе, прошел сюжетку и бросил из дебильной беготни туда-сюда по старым локациям.Взял на пека,накрутил с помощью трейнера почечные камни и знаете что - играть стало в РАЗЫ приятней.Она осталась все еще хардкорной но эта рутина исчесла
Как же раздражало эта система передвижений и телепорта в игре, и стамины. Алилуя просто, что хотя бы через столько времени поправили, чтобы не бегать через одни и те же локации кучу раз