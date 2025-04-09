Capcom выпустила неожиданное обновление для Dragon's Dogma 2 после месяцев молчания

Dragon's Dogma 2 вышла больше года назад, и, поскольку никаких расширений на горизонте не предвидится, похоже, что игра отжила свое, особенно учитывая, что ее директор больше не работает в компании. Конечно, это не означает, что Capcom забросила видеоигру. Недавно компания выпустила новое обновление. Давайте посмотрим, что изменилось.

Это обновление имеет номер 3.002.000 на PS5 и доступно для всех версий, включая ПК Steam и Xbox Series X|S. Это первое обновление за более чем три месяца.

К сожалению, новые функции действительно ограничены и не делают ничего, кроме исправления нескольких ошибок: