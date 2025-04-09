Capcom выпустила неожиданное обновление для Dragon's Dogma 2 после месяцев молчания

Dragon's Dogma 2 вышла больше года назад, и, поскольку никаких расширений на горизонте не предвидится, похоже, что игра отжила свое, особенно учитывая, что ее директор больше не работает в компании. Конечно, это не означает, что Capcom забросила видеоигру. Недавно компания выпустила новое обновление. Давайте посмотрим, что изменилось.
Это обновление имеет номер 3.002.000 на PS5 и доступно для всех версий, включая ПК Steam и Xbox Series X|S. Это первое обновление за более чем три месяца.
К сожалению, новые функции действительно ограничены и не делают ничего, кроме исправления нескольких ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой элементы иногда нельзя было правильно выбрать в меню выбора элементов, если у вас было очень большое их количество. Действует для PlayStation 5 и 5 Pro, Xbox Series X|S и Steam.
- Исправлена ошибка, из-за которой, если игрок переходил в онлайн-режим после выполнения условий получения достижений в офлайн-режиме, некоторые достижения не могли быть получены. Действительно для Xbox Series X|S.
Ну и ладно.
Ещё пара десятков патчей и будет играбельно.
Она с релиза играбельна)
Вот удивительно, насколько же она не интересна в сравнении с Dragon's Dogma DA.
Вот теперь можно и поиграть )