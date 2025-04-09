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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 646 оценок

Capcom выпустила неожиданное обновление для Dragon's Dogma 2 после месяцев молчания

monk70 monk70

Dragon's Dogma 2 вышла больше года назад, и, поскольку никаких расширений на горизонте не предвидится, похоже, что игра отжила свое, особенно учитывая, что ее директор больше не работает в компании. Конечно, это не означает, что Capcom забросила видеоигру. Недавно компания выпустила новое обновление. Давайте посмотрим, что изменилось.

Это обновление имеет номер 3.002.000 на PS5 и доступно для всех версий, включая ПК Steam и Xbox Series X|S. Это первое обновление за более чем три месяца.

К сожалению, новые функции действительно ограничены и не делают ничего, кроме исправления нескольких ошибок:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой элементы иногда нельзя было правильно выбрать в меню выбора элементов, если у вас было очень большое их количество. Действует для PlayStation 5 и 5 Pro, Xbox Series X|S и Steam.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой, если игрок переходил в онлайн-режим после выполнения условий получения достижений в офлайн-режиме, некоторые достижения не могли быть получены. Действительно для Xbox Series X|S.
1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
sa1958

Ну и ладно.

0
Каприз888

Ещё пара десятков патчей и будет играбельно.

0
-zotik-

Она с релиза играбельна)

1
Meeli

Вот удивительно, насколько же она не интересна в сравнении с Dragon's Dogma DA.

-4
Saenus

Вот теперь можно и поиграть )

-6