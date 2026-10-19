Capcom выпустила патч 4.1 для Dragon's Dogma 2: Dark Arisen на ПК и консолях - версия для Switch 2 задерживается

Вслед за состоявшимся в начале этого месяца релизом Dragon's Dogma 2: Dark Arisen компания Capcom выпустила крупное обновление Title Update 4.1 для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Свежий патч направлен на исправление множества известных ошибок, возникших у игроков после релиза масштабного расширения. Разработчики провели комплексную работу над улучшением стабильности и игрового баланса.
При этом владельцам новой портативной консоли Nintendo Switch 2 придется немного подождать. Разработчики официально подтвердили, что апдейт для гибридной версии сейчас находится в активной разработке и будет выпущен позже. Авторы поблагодарили игровое сообщество за терпение и напомнили, что пока пользователи могут бесплатно загрузить редактор персонажей в цифровом магазине eShop.
В самом обновлении 4.1 создатели сфокусировались на исправлении багов и улучшении общего качества игры. Апдейт вносит корректировки в баланс призваний, оптимизирует искусственный интеллект пешек и врагов, дорабатывает поведение NPC, а также устраняет сбои в интерфейсе и прогрессии квестов. Полный список изменений со всеми деталями опубликован на официальном сайте франшизы.
вообще то обычно патч выпускают одновременно с допом
"дорабатывает поведение NPC"
Шло уже длц ко второй игре, а пешки как прыгали в воду и с обрыва, начиная с первой части, так и прыгают:)) Некоторые скажут так и задумано:))
В остальном единственно критичный баг это с огненной фигней , вечно под козырьком летает и за текстурки проваливается.
Лучше бы ии пешек подправили, у них появилась какая-то особая любовь к тому, что бы залазить на противников и тупо висеть. Особенно у воина с двуручкой, которые вместо того, что бы вливать ДПС и танчить лицом врагов весело висит на босе пока не свалится