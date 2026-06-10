Dark Arisen для Dragon's Dogma 2 опирается на отзывы игроков - Capcom обещает учесть слабые стороны оригинала

Capcom официально подтвердила, что расширение Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen создаётся с опорой на «разные отзывы об оригинальной игре», которая вышла в 2024 году и, несмотря на высокие оценки прессы, вызвала неоднозначную реакцию у игроков. Новый контент был представлен в рамках Nintendo Direct и позиционируется как шаг к переосмыслению отдельных аспектов проекта.

Одним из ключевых нововведений дополнения станет заснеженный регион Норган, который должен расширить географию мира и частично закрыть претензии к недостаточному разнообразию биомов в базовой игре. По словам Capcom, расширение рассчитано как на поклонников серии, так и на новую аудиторию, что указывает на попытку сделать проект более доступным и универсальным.

Dragon’s Dogma 2 после релиза действительно оказалась в центре дискуссий. При высоких оценках критиков часть игроков осталась недовольна ограниченным набором противников, спорной структурой квестов, а также техническими проблемами. В Steam пользовательский рейтинг игры держится на уровне около 61% положительных отзывов, основанных на десятках тысяч рецензий, что хорошо отражает раскол в восприятии проекта.

Capcom подчёркивает, что именно обратная связь стала основой для разработки Dark Arisen. Это может означать не просто добавление нового контента, но и попытку скорректировать фундаментальные элементы геймплея, которые вызвали наибольшее количество критики. Однако пока неясно, насколько глубоко будут переработаны механики оригинала.

Релиз Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen запланирован на 9 октября для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch 2. Для Capcom это расширение может стать важным тестом — удастся ли превратить спорный хит в более цельный и универсально принятый RPG-проект.