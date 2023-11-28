Дата выхода Dragon's Dogma 2 будет объявлена совсем скоро

Геймдиректор грядущей Dragon's Dogma II, Хидеаки Ицуно, заявил, что дата выхода игры будет официально объявлена во время запланированного 15-минутного шоу, которое состоится сегодня в 00:00 по МСК.

Утечка потенциальной даты выхода через PEGI говорила о 22 марта 2024 года.

Действие Dragon's Dogma 2 разворачивается в подземной тюрьме, где Восставший отправляются в путь, чтобы уничтожить Дракона, который является символом разрушения мира. Герой восстанет, чтобы выполнить свое предназначение и занять трон человека. На протяжении всего пути Восставший сопровождают до трех таинственных потусторонних существ, называемых пешками. Пешки создают ощущение кооперативного игрового процесса, обладая уникальными характеристиками, навыками и знаниями, полученными в результате общения с другими Arisen.

Dragon's Dogma 2 - это однопользовательская игра в жанре action RPG. Игроки сами создают свой собственный опыт, используя навыки, пешки или умные решения квестов. В этом приключении есть несколько вариантов развития событий.

И пешки, и враги будут динамически реагировать на ваши действия на поле боя, независимо от того, цепляетесь ли вы за спины монстров или пытаетесь расправиться с ними издалека. Ваше призвание позволит вам выбрать стиль игры и определить, что вы будете использовать для борьбы с врагами: мечи, луки или мощную магию.

Dragon's Dogma 2 находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series X и ПК через Steam.