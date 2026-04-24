ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 941 оценка

DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Dragon's Dogma 2

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo для ролевого экшена Dragon's Dogma 2.

Dragon's Dogma 2 "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

В ноябре 2024 года в сеть попал ранний билд игры без защиты Denuvo, однако он был в ужасном техническом состоянии - практически неиграбельный.

Действие игры разворачивается сразу в двух обширных королевствах: Вермунде, населённом людьми, и загадочной Баттале, где обитают племена зверолюдей. На просторах Вермунда и Батталы вас ожидает множество персонажей: каждый из них обладает собственной предысторией, характером и мотивацией. А выходя за пределы городов, герою предстоит столкнуться с
разнообразными чудовищами и монстрами, бродящими по округе.

ПК
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Lamstors

Ура, го_вновизор в деле

mattveir609

опять каловизор :\

Господин Лидер Мур

повезло повезло, игра топ

жифорсник

Она же и так взломана

Niphestotel

Лучшее в этой игре то что после титров, сама игра кал

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ