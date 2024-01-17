Детальный взгляд на редактор персонажей в Dragon's Dogma 2, который позволяет создавать уникальную внешность героя

Разработчики из японской студии Capcom как следует постарались над возможностями в амбициозном сиквеле Dragon's Dogma. Ролевой экшен подарит игрокам масштабный фэнтези мир с монстрами, разнообразными заданиями и персонажами. Авторы постарались уделить внимание каждой детали, даже такой простой, как редактор персонажей. Его функционал позволяет настраивать большое количество параметров внешности и создавать действительно уникального героя.
В свежем ролике показан детальный взгляд на встроенный редактор персонажей Dragon's Dogma 2. Его можно будет использовать как для создания собственного героя, так и для персонализации внешности пешек - ваших напарников на поля боя.
Директор Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно в разговоре с журналистами из IGN заявил, что разработчики долго трудились над редактором персонажей для первой игры. Современные технологии и производительные возможности игровых устройств позволили команде значительно облегчить эту задачу для создания сиквела и при этом добавить больше возможностей.
Для редактора персонажей в Dragon's Dogma 2 было создано два типа тела для каждой расы, девять базовых тел для каждого типа и несчетное количество вариантов базовых голов, созданных на основе более сотни сканов реальных человеческих лиц. После этого вы можете самостоятельно вносить окончательные коррективы, благодаря чему в Dragon's Dogma 2 каждый может создавать привлекательные, реалистичные лица, не будучи художником.
При желании игроки смогут невероятно детально отредактировать персонажа - например, существует 40 типов "стилей мышц" и 12 ползунков только для носа человека. Релиз Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.