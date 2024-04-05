Digital Foundry: Создатели Dragon's Dogma 2 добилась некоторых улучшений в первом патче, но этого недостаточно

Через несколько дней после запуска Dragon's Dogma 2 получила первый патч, с помощью которого Capcom попыталась устранить некоторые проблемы, с которыми сталкивались игроки на ПК и консолях. В том числе в нем были внесены некоторые изменения с целью улучшения производительности. В которые теперь попали под увеличительное стекло Digital Foundry. Вердикт? В некоторых случаях это определенно шаг вперед, но ситуация все еще далека от оптимальной на всех платформах.

Начиная с PS5 и Xbox Series X|S, обновление добавило возможность зафиксировать частоту кадров на уровне 30 fps и отключить трассировку лучей для глобального освещения. Преимуществом первого варианта является ограничение раздражающих колебаний частоты кадров (которые, впрочем, сохраняются в городе Вернворт, где она может опускаться до 25 fps), однако фреймтайм нестабилен, колеблется даже между 16 и 50 мс (оптимальным было бы фиксированное значение 33,3 мс), и не способен вернуть ощущение плавности.

Отключение трассировки лучей, напротив, приводит к заметному росту производительности, даже порядка 7-10 fps в ситуациях, когда игра сильно нагружает GPU PS5 и Xbox Series X|S. На последней консоли можно даже приблизится к 60 fps, но все это, конечно, в очень редких случаях, когда игрок находится на открытом воздухе, вдали от населенных пунктов, NPC и любых других элементов, влияющих на производительность. Практически никогда.

Проблема в том, что графический компромисс существенен, игра страдает от отключения трассировки лучей, особенно когда речь идет об освещении в помещениях (домах, магазинах и подземельях), и что в любом случае экстремальные колебания частоты кадров остаются, как бы игроки на Xbox ни смягчали их с помощью VRR на экранах 120 Гц (PS5 поддерживает VRR, но не предлагает заметного преимущества при низких частотах кадров).

Тем не менее, учитывая результаты, полученные Digital Foundry, возможно, есть возможность маневрировать и предложить игрокам Dragon's Dogma 2 графический режим производительности с более-менее стабильными 60 fps за счет дополнительной оптимизации и некоторых других графических компромиссов, например, более низкого собственного разрешения.

Что касается версии для ПК, то тесты Алекса Баттальи показали, что последний патч Dragon's Dogma 2 повысил производительность на 7 процентов во всех ситуациях, когда игра ограничена процессором, а также сделал более стабильным фреймтайм при перемещении по самому большому и населенному городу игры.

Конечно, в этом плане еще есть куда расти, и производительность остается проблематичной для игроков со старыми или не самыми мощными процессорами, но, по крайней мере, это шаг вперед, за которым, надеемся, последуют новые обновления.