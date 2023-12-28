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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 233 оценки

Директор Dragon's Dogma 2 извиняется за долгое ожидание новой RPG

Gruz_
Новости

После более чем десятилетнего ожидания компания Capcom наконец-то представила Dragon's Dogma 2 - новую часть серии экшен-RPG, которая выйдет в марте 2024 года. Хидеаки Ицуно в очередной раз захотел извиниться перед фанатами, которые давно мечтали о сиквеле к оригинальной работе, вышедшей в 2012 году.

Ицуно рассказал, что желание сделать вторую часть серии было всегда:

Я действительно хотел сделать продолжение сразу после выхода [оригинальной игры], так что извините, что заставил всех ждать так долго, - сказал директор игры Хидеаки Ицуно в интервью журналу Play. Я был очень рад видеть, как много фанатов оценили качество игры и поддерживали ее на протяжении стольких лет. То, что фанаты поддерживают игру как внутри Capcom, так и за ее пределами, определенно помогло продвинуть проект.

Ицуно также рассказал немного забавной предыстории о работе над Dragon's Dogma 2:

Мы организовывали многодневные сессии, на которых команда представляла идеи того, как можно сделать игру, и самыми смешными всегда были те, которые приходили в голову, когда работа затягивала нас до поздней ночи. Когда мы пытались воплотить эти идеи в жизнь, мы не задавали себе вопрос: "Можем ли мы действительно включить в игру что-то настолько глупое?", а добавляли как можно больше.

Dragon's Dogma 2 станет первой игрой, которую Capcom будет продавать за $70. Экшен-RPG выйдет 22 марта на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

30
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
AnrduDoover

"Задержка - это ненадолго. Отстой - это навсегда"

7
-zotik-

Главное что бы достойно получилась 2я часть

6
Wlados3d
5
vzglydizugla

Рано, извиняться нужно после выпуска игры.

-1
kaka qp0H

ваще по..ю =)))))))

-1
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Стерпим ) 🍏

Игр сейчас итак полно топчиковых и интересных👍

-1
Zolq

Да срать всем на тебя и твою недоигру, извиняется он, пффф

-2