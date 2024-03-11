Для Dragon's Dogma 2 понадобится около 70ГБ свободного места

До релиза самой ожидаемой ролевой игры этого года Dragon's Dogma 2 остается чуть больше недели. Разработчики из Capcom позволили оценить возможности своего проекта в необчной демоверсии игры, где разрешается экспериментировать только с редактором персонажа и его возможностями, зато благодаря недавнему обновлению этого приложения стал известен полный объем файлов игры. Для консолей Xbox размер Dragon's Dogma 2 будет составлять 69,95ГБ.
Как сообщается, полный размер игры будет примерно равен между всему платформами, но из-за особенностей оптимизации жесткого диска может отличиться. Учитывая уникальную технологию на PS5, стоит ожидать, что размер Dragon's Dogma 2 на этой консоли будет несколько меньше, а на ПК из-за объемных текстур — вес будет больше. Тем не менее игрокам стоит подготовить свое дисковое пространство примерно к 70 ГБ.
Вместе с полным размером игры, стартовала также предварительная загрузка на консолях Xbox. Это довольно странно, поскольку официально она должна начаться только 20 марта, однако по сети уже гуляют изображения с демонстрацией скачивания полной версии Dragon's Dogma 2. Вероятно, по ошибке цифрового магазина загрузку игры начали раньше запланированного срока, а значит в сети могут начать появляться спойлеры.
Официальный релиз Dragon's Dogma 2 запланирован на 22 марта для ПК и консолей.
По современным меркам - это даже мало. Помню лет 7 назад - это был уже капец как много
Рдр2 в 2017м тогда сделал рекорд в 120 гигов)
Ну еще по божески, я думал гигов 120 где-то
А долго клоуны будут так делать? Демку игры выпускать за день до реализа?
Вроде не будет демки, будет редактор перса, как по мне он нафиг не нужен)
уже видел этот кринж, лучше бы дали посмотреть оптимизацию и сам геймплей, но нет же все ждут редактор персонажа, прям мечтают
Учитывая, что многие разработчики кладут болт на сжатие и очистку клиента игр для PS5, то на консоли игра будет весить столько же сколько и везде. В начале цикла поигрались, больше никто не занимается...
Если б нормально пережимали, оно весило бы от силы 20 гигов