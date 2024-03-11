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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 346 оценок

Для Dragon's Dogma 2 понадобится около 70ГБ свободного места

Gutsz
Новости

До релиза самой ожидаемой ролевой игры этого года Dragon's Dogma 2 остается чуть больше недели. Разработчики из Capcom позволили оценить возможности своего проекта в необчной демоверсии игры, где разрешается экспериментировать только с редактором персонажа и его возможностями, зато благодаря недавнему обновлению этого приложения стал известен полный объем файлов игры. Для консолей Xbox размер Dragon's Dogma 2 будет составлять 69,95ГБ.

Как сообщается, полный размер игры будет примерно равен между всему платформами, но из-за особенностей оптимизации жесткого диска может отличиться. Учитывая уникальную технологию на PS5, стоит ожидать, что размер Dragon's Dogma 2 на этой консоли будет несколько меньше, а на ПК из-за объемных текстур — вес будет больше. Тем не менее игрокам стоит подготовить свое дисковое пространство примерно к 70 ГБ.

Вместе с полным размером игры, стартовала также предварительная загрузка на консолях Xbox. Это довольно странно, поскольку официально она должна начаться только 20 марта, однако по сети уже гуляют изображения с демонстрацией скачивания полной версии Dragon's Dogma 2. Вероятно, по ошибке цифрового магазина загрузку игры начали раньше запланированного срока, а значит в сети могут начать появляться спойлеры.

Официальный релиз Dragon's Dogma 2 запланирован на 22 марта для ПК и консолей.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Fabiantri

По современным меркам - это даже мало. Помню лет 7 назад - это был уже капец как много

5
Сергей Понащенко

Рдр2 в 2017м тогда сделал рекорд в 120 гигов)

0
TheDUDE01

Ну еще по божески, я думал гигов 120 где-то

3
RickeyIMBA

А долго клоуны будут так делать? Демку игры выпускать за день до реализа?

2
-zotik-

Вроде не будет демки, будет редактор перса, как по мне он нафиг не нужен)

2
RickeyIMBA -zotik-

уже видел этот кринж, лучше бы дали посмотреть оптимизацию и сам геймплей, но нет же все ждут редактор персонажа, прям мечтают

0
Строков Александр

Учитывая, что многие разработчики кладут болт на сжатие и очистку клиента игр для PS5, то на консоли игра будет весить столько же сколько и везде. В начале цикла поигрались, больше никто не занимается...

0
Случайный Игрок

Если б нормально пережимали, оно весило бы от силы 20 гигов

0