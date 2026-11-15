Для Dragon's Dogma 2 вышел масштабный 12-гигабайтный мод с 4K-текстурами, улучшающий окружение и детализацию мира

Моддер DeathTheReaper9 выпустил для Dragon's Dogma 2 масштабный набор текстур высокого разрешения объёмом 12 ГБ. Как сообщает DSOGaming, модификация перерабатывает 610 наборов текстур окружающего мира, увеличивая их разрешение вплоть до четырёх раз. Благодаря этому владельцы ПК могут получить значительно более чёткое и детализированное изображение без изменения оригинального художественного стиля игры.

Улучшения охватывают значительную часть игрового окружения, включая скалы, утёсы, дороги, тропинки, каменные и кирпичные стены, деревянные конструкции, крыши и заборы. Кроме того, переработаны текстуры повозок, ящиков, бочек, верёвок, тканей, растений, кустарников и множества других объектов. Всего пакет содержит 593 улучшенные цветовые текстуры и 296 дополнительных карт, отвечающих за освещение и детализацию поверхностей. Среди них 204 карты нормалей и 92 карты высот. В общей сложности 709 файлов получили разрешение 4096 × 4096 пикселей.

При этом модификация сосредоточена исключительно на окружении. Она не затрагивает персонажей, лица, броню, оружие, монстров, пользовательский интерфейс и визуальные эффекты. Основная цель разработчика заключается в повышении качества окружающего мира при сохранении оригинального оформления Dragon's Dogma 2.

В комплект также входит необязательный конфигурационный файл движка Engine Config, позволяющий игре корректнее загружать и отображать обновлённые текстуры. Он способен автоматически подбирать определённые настройки в зависимости от установленной видеокарты, а также удваивает разрешение текстур поверхности земли, которые игровой движок динамически создаёт вокруг персонажа. Благодаря этому детализация грунта непосредственно под ногами игрока может увеличиться приблизительно в 1,5–2 раза.

Карты нормалей и высот также подверглись обработке с помощью специализированных инструментов масштабирования, позволяющих повысить детализацию без существенного изменения исходных форм поверхностей. Для некоторых текстур, которые изначально имели разрешение 4K, но растягивались на большие участки окружения, предусмотрен дополнительный необязательный файл, увеличивающий их разрешение до 16K.