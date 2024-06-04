Для Dragon's Dogma 2 вышел полезный мод, который предотвращает случайное падение со скалы

Как стало известно, моддер Nickesponja выпустил крайне полезную модификацию для игры Dragon's Dogma 2.
При активации данной модификации, она не позволяет игроку соскальзывать со скал и утесов - именно на случайные раздражающие смертельные падения с высоты во время прохождения жаловались многие критики и игроки. Скольжение со скал и утесов делает Dragon's Dogma 2 немного более реалистичным, однако игрок может незапланированно соскользнуть со скалы во время боя/исследуя окружение и умереть.
Пользователи поблагодарили моддера за полезную модификацию и отметили, что Capcom следовало самостоятельно добавить эту опцию в игру, по крайней мере, в качестве дополнительной настройки. Скачать этот мод можно бесплатно прямо с нашего сайта.
"Ха, казуалы!".
Ну такое. Столько веселья от этого.
Разбежавшись, прыгну со скалы