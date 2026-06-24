Для Dragon's Dogma 2 вышло новое обновление на всех платформах

Capcom выпустила свежий патч для Dragon's Dogma 2 на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S и Steam. Обновление устраняет ряд визуальных, звуковых и игровых ошибок, связанных с пешками, экипировкой и интерфейсом.
Основные изменения:
- Исправлена ошибка, из-за которой ресницы Восставших, пешек и NPC отображались некорректно из-за слишком высокого приоритета рендеринга.
- Устранена проблема с чрезмерно широкими нижними веками у персонажей.
- Исправлен баг, из-за которого не воспроизводились голосовые реплики при разговоре с ненанятой пешкой со специализацией «Страж».
- Повышена громкость реплик недавно добавленных пешек.
- Исправлено странное поведение нескольких пешек-«Стражей» после успешного отражения атаки.
- Устранена возможность получения нескольких Вечных Переносных Камней.
- Исправлена ошибка, из-за которой скрытие определённого головного убора приводило к неожиданной смене причёски персонажа.
- Исправлено несоответствие между количеством предметов в инвентаре и числом предметов, доступных для продажи.
Изменение только для Steam:
- Исправлена ошибка в настройках DLSS Super Resolution, из-за которой параметры «Производительность» и «Качество» были перепутаны местами в графическом меню.
Всего чуть больше 2х лет ушло то