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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 975 оценок

Для Dragon's Dogma 2 вышло новое обновление на всех платформах

monk70 monk70

Capcom выпустила свежий патч для Dragon's Dogma 2 на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S и Steam. Обновление устраняет ряд визуальных, звуковых и игровых ошибок, связанных с пешками, экипировкой и интерфейсом.

Основные изменения:

  • Исправлена ошибка, из-за которой ресницы Восставших, пешек и NPC отображались некорректно из-за слишком высокого приоритета рендеринга.
  • Устранена проблема с чрезмерно широкими нижними веками у персонажей.
  • Исправлен баг, из-за которого не воспроизводились голосовые реплики при разговоре с ненанятой пешкой со специализацией «Страж».
  • Повышена громкость реплик недавно добавленных пешек.
  • Исправлено странное поведение нескольких пешек-«Стражей» после успешного отражения атаки.
  • Устранена возможность получения нескольких Вечных Переносных Камней.
  • Исправлена ошибка, из-за которой скрытие определённого головного убора приводило к неожиданной смене причёски персонажа.
  • Исправлено несоответствие между количеством предметов в инвентаре и числом предметов, доступных для продажи.

Изменение только для Steam:

  • Исправлена ошибка в настройках DLSS Super Resolution, из-за которой параметры «Производительность» и «Качество» были перепутаны местами в графическом меню.
Обновления 25
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
LeXXInc
Исправлена ошибка в настройках DLSS Super Resolution, из-за которой параметры «Производительность» и «Качество» были перепутаны местами в графическом меню.

Всего чуть больше 2х лет ушло то

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