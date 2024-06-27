Для Dragon's Dogma 2 вышло новое обновление улучшающее хранилище и оптимизацию в областях с большим количеством NPC

Сегодня разработчики Dragon's Dogma 2 объявили о выходе нового обновления для игры, которое направлено на исправление неприятных ошибок, доработки работы хранилища, а так же на улучшение оптимизации игры в областях с большим количеством NPC.
Список исправлений в обновлении:
- Добавлена функция продажи предметов из меню хранилища;
- Добавлена функция экипировки доспехов из меню хранилища;
- Добавлена функция экипировки доспехов из хранилища при смене профессии в гильдии профессий;
- Увеличение максимального количества предметов одного вида, которые можно положить на хранение, с 99 до 999;
- Теперь при попытке размещения предмета на хранение сверх максимального лимита максимальное количество товаров автоматически помещается на хранение;
- Добавлена возможность включения или выключения видимости Воскресшего в фоторежиме;
- Внесены изменения, позволяющие легче находить повозки;
- Исправление проблемы, из-за которой нельзя было получить поножи Венатора, кольцо господства и шейную повязку утешения;
- Исправление проблем, из-за которых игроки могли заходить в те области, куда они не должны были заходить;
- Исправление проблемы с ценами на драгоценные камни в Вермунде, которые были неверны в некоторых магазинах;
- Исправление проблемы, из-за которой руководство оракула не учитывало смерть необходимого персонажа;
- Исправление проблемы, из-за которой некоторые точки сбора не восстанавливались до следующего прохождения;
- Исправление проблемы с отображением неправильных портретов NPC;
- Исправление проблем с открытием двери в Родовой палате;
- Исправление проблемы с отображением волос у персонажей максимального роста;
- Исправление проблем с перегрузкой ЦП в определенных ситуациях;
- Частота кадров в областях с большим количеством NPC, таких как городские центры, должна быть улучшена;
- Различные исправления ошибок.
Dragon's Dogma 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
А где поддержка fsr 3.1?
Единственное обновление которое ждут игроки это выпил денувы
Отлично, вечером гляну. Правда всё это надо было на релизе делать, так как техническая часть обломала процесс и весь настрой по итогу. Сейчас уже такого кайфа не будет. Так как одно дело когда сам отложил игру на потом, по своим причинам, а другое когда это вынужденная мера дабы не портить себе игровой процесс, да и смысл наблюдать за этими просадками фпс. Это как во время кекса вызвали на работу. закончить потом можно но уже без особой страсти))
И так всё норм работает, лучше бы контента нового, а то уже прошёл почти всю)) // Макс Туранцев