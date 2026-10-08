Дополнение Dark Arisen для Dragon's Dogma 2 получило высокие оценки - 89 баллов на MetaCritic и 88 на OpenCritic

Оригинальная Dragon’s Dogma вышла в 2012 году и практически сразу приобрела культовый статус. Выпущенное в 2013 году дополнение Dark Arisen по праву считается одним из лучших и наиболее значимых DLC в истории видеоигр. Разумеется, выхода Dragon’s Dogma 2 ждали с огромным нетерпением; игра появилась в 2024 году и была в целом тепло встречена аудиторией. Игроков впечатлили динамичная боевая система, проработанный мир, уникальная механика «пешек», а также отличная система классов и развития персонажа. Главными же недостатками игры называли слабый сюжет и явную нехватку контента для этапа эндгейма. Конечно, в игре есть режим «Новая игра+», но он практически не меняет базовый игровой опыт. Именно эти недочёты и призвано исправить дополнение Dark Arisen.

Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Дополнение было положительно встречено журналистами и получило высокие оценки – 89 баллов на MetaCritic и 89 на OpenCritic.

10 - Vice

10 - DualShockers

10 - Xbox Tavern

9.5 - RPGFan

9 - Push Square

9 - Hardcore Gamer

9 - Gfinity

9 - Gamers Social Club

9 - The Outerhaven

8.5 - GamingTrend

8.5 - DayOne

8.5 - PSX Brasil

8 - IGN

8 - RPG Site

8 - CGMagazine

8 - TechRaptor

7 - Screen Rant

7 - RPGamer

Xbox Tavern — 10 / 10

Давно мне не попадалось дополнение, которое казалось бы столь захватывающим, глубоким и по-настоящему масштабным — словно полноценное расширение игры. Dark Arisen не только подарило нам массу нового контента — от новой локации до сложных подземелий, — но и стало отличным поводом вернуться в Dragon’s Dogma II и вновь убедиться, насколько это великолепная игра.

Gamer Social Club — 9 / 10

Если вы немного поиграли в DD2, но забросили игру из-за проблем с производительностью или отсутствия каких-то удобных функций, попробуйте версию 4.0; если же вам пришлась по душе обновлённая и улучшенная DD2, настоятельно рекомендую следом взяться за Dark Arisen. Если вас привлекает идея грандиозного фэнтезийного приключения и вы хотите получить уникальный опыт погружения в одиночную игру, где создаётся полное ощущение, что вас сопровождают реальные игроки, вместе отправляющиеся в опасные странствия, — и всё это при великолепном игровом процессе, — то, пожалуйста, обязательно сыграйте в Dragon’s Dogma 2, а затем продолжите своё приключение в дополнении Dark Arisen и на холодных землях Норгана.

TechRaptor — 8 / 10

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen — отличное дополнение, которое увеличивает продолжительность базовой игры до комфортного уровня, не перегружая её. Несмотря на то, что некоторые шероховатости и высокий уровень сложности никуда не делись, очевидно, что игра стала лучше во многих отношениях.

Screen Rant — 7 / 10

Мне хотелось полюбить Dragon's Dogma 2 сильнее, чем это вышло на самом деле, — в отличие от нового контента в Dark Arisen, который оставил у меня лишь лёгкое чувство разочарования. То, что начиналось как захватывающее возвращение к недооценённой серии, к сожалению, превратилось в довольно утомительную рутину, где сражения одно за другим стали напоминать не более чем бессмысленное «закликивание» кнопок.