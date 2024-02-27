Dragon's Dogma 2 будет работать в 60 FPS на PS5, как показывают реальные тесты игры

Не так давно в сети появились тревожные слухи о низкой производительности Dragon's Dogma 2 на ПК и консолях. Один из инсайдеров утверждал, что разработчики из Capcom, по его словам, не могут гарантировать стабильные 60 кадров в секунду на PS5 и Xbox Series X, а также испытывают проблемы с оптимизацией ПК-версии. Подобные заявления пытались развенчать анализ трейлеров и демонстраций игрового процесса, которые нельзя считать достоверными. К счастью, техническим экспертам из LordsGamingNet удалось провести тестирование реальной игры.
Как сообщается, журналисты из издания LordsGamingNet проанализировали реальный игровой отрезок Dragon's Dogma 2. К сожалению, у них не было актуальной версии игры, и весь анализ базируется на оценках производительности демоверсии, представленной на TGS 2023. По словам экспертов, в некоторых местах отчетливо видно, что это старая сборка ролевого экшена с урезанным контентом, из-за чего весь открытый мир и возможности игрока недоступны для исследования. Несмотря на это, в течение одного часа проект стремится к достижению 60 FPS.
Демоверсия Dragon's Dogma 2 на PS5 работала в диапазоне 55-60 FPS в зависимости от динамичности сцены с редкими и практически незаметными провисаниями. По мнению журналистов, они не могут гарантировать подобную производительность игры на Xbox Series X, поскольку у них нет версии игры для этой консоли. Тем не менее они уверены, что на момент релиза проект будет работать плавно и без существенных сбоев.
значит на пк будет отличный порт, если даже на круглом пне в 60 фпс.
Там просто подробностей нет, будет 480p растянуто до фул хд зато 60 фпс плойкеров не знаешь что ли)
согласен)
реальные тесты игры надо было выделить и прописать заглавными буквами. А помните киберпанк, где писали примерно тоже самое?
Там на пк все показывали)
до чего техника дошла !
Графики там нет, движок от резиков очень хорошо оптимизирован, откуда взяться тормозам? С такой графикой можно было бы и 120 кадров получить на плойке
Приглушенная цветовая гама - не есть отсутствие графики. У игры 4к ассеты и хороший световой движок от ре энджин. Что есть мерило? Wtf
По нынешним временам прям аномалия какая-то))