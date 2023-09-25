Dragon's Dogma 2 будет "симулятором фэнтезийного мира" с большим акцентом на физику

Выставка Tokyo Game Show 2023 стала настоящим кладезем информации и видеоматериалов о Dragon's Dogma 2, долгожданном сиквеле ролевой игры, разрабатываемом компанией CAPCOM.
В беседе с японским сайтом Gamer во время TGS 2023 директор игры Хидеаки Ицуно и продюсер Ёсиаки Хирабаяси рассказали о своей цели - создать "симулятор фантастического мира", в котором больше внимания будет уделено физике. Игрокам придется быть внимательными при передвижении, поскольку позиционирование будет иметь ключевое значение для ведения боя.
Хирабаяси:
Еще одно направление, на котором мы сосредоточились, отражая результаты опроса, - сделать мир игры более реалистичным. Это касается не только визуальных аспектов, но и тех частей, которые можно ощутить в игровом процессе. Ощущение движения отличается при движении по ровной местности и по склону. На склоне атака сверху более выгодна, чем атака снизу. Если в этом нет разницы, то вы не сможете вызвать у людей чувство "я сделаю все возможное, чтобы создать выгодную ситуацию"
Ицуно:
Благодаря применению таких инструментов, как физические расчеты, даже один уклон имеет значение в игровом процессе. В бою преимущество имеет возвышенность. Однако подъем на высоту обходится дороже, чем передвижение по ровной местности. Когда бросаешь что-то, то больнее, если бросать сверху вниз. Бег по склону сверху вниз увеличивает скорость. Все это сделано для того, чтобы смоделировать фантастический мир. Надеюсь, вы не подумаете, что я пытаюсь создать "игру-симуляцию жизни в фантастическом мире. Кроме того, как и на всех склонах, здесь легко потерять равновесие. Пользуясь этим и атакуя ноги можно эффективно заставить противника упасть. Мы включаем различные элементы, чтобы законы, с которыми мы сталкиваемся, живя в этом мире, можно было использовать и в фантастическом мире Dragon's Dogma 2
Анонсированная к 10-летию выхода оригинальной игры, Dragon's Dogma 2 разрабатывается на движке RE Engine для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Дата выхода пока не называется, но поток информации и демонстрация игры на TGS намекают на относительно близкий запуск, возможно, в первой половине 2024 года.
"Ощущение движения отличается при движении по ровной местности и по склону ... Однако подъем на высоту обходится дороже, чем передвижение по ровной местности. ... Бег по склону сверху вниз увеличивает скорость." - Есть моды на Скайрим, которые меняют скорость движения по наклонной поверхности (и расход выносливости при этом), даже я себе такой делал. Инновации 2023.
"Бег по склону сверху вниз увеличивает скорость. Все это сделано для того, чтобы смоделировать фантастический мир." - Ну да, ведь такое возможно только в фантастических мирах.
"Кроме того, как и на всех склонах, здесь легко потерять равновесие." - Кароч, судя по видосам, теперь даже в спринте персонаж автоматически останавливается на краях уступов (с проигрыванием анимации "осторожно, край"). Раньше, в спринте персонаж пробегал край и спрыгивал, а анимация проигрывалась только, если идти / бежать. Т.е., теперь даже нельзя пересечь уступ без проигрывания этой назойливой анимации. Инновации 2023.
"Мы включаем различные элементы, чтобы законы, с которыми мы сталкиваемся, живя в этом мире, можно было использовать и в фантастическом мире Dragon's Dogma 2" - Как насчет базовых законов физики, вроде нормального инвентаря, адекватного переназначения кнопок, отсутствия аугментов-пустышек, отсутствия автонаведения камеры там, где это не нужно (на клавомыши), разумного баланса, отсутствия гринда (да что вы вообще знаете о пост-Эверфолле?), настраиваемого UI и так далее?
Десстренинг с драконами какой-то
Кайф
я всегда хотел такой симулятор фэнтезийного мира что если неаккуратно бегать с перегрузом и малой прокачкой ловкости можно на ровном месте упасть и когда такое происходило с нпс или игроком все на это внимание обращали и если игрок прыгал распрыжкой и пал все горожане смеялись чтобы ибо глупое поведение всегда бежать и страдать от одышки и шагом надо ходить. и на льду что можно крякнуться и игры катится как в ррдр 2 на пека и под лошадь можно было попасть если выскочить и копытами получить и в грязюке извозится если ты грязный к тебе отношение хуже было. если в реке одежду и лицо искупался то мокрый в сапогах вода чмокает явно тоже какой то ненормальный человек.