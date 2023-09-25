Dragon's Dogma 2 будет "симулятором фэнтезийного мира" с большим акцентом на физику ©

Выставка Tokyo Game Show 2023 стала настоящим кладезем информации и видеоматериалов о Dragon's Dogma 2, долгожданном сиквеле ролевой игры, разрабатываемом компанией CAPCOM.

В беседе с японским сайтом Gamer во время TGS 2023 директор игры Хидеаки Ицуно и продюсер Ёсиаки Хирабаяси рассказали о своей цели - создать "симулятор фантастического мира", в котором больше внимания будет уделено физике. Игрокам придется быть внимательными при передвижении, поскольку позиционирование будет иметь ключевое значение для ведения боя.

Хирабаяси:

Еще одно направление, на котором мы сосредоточились, отражая результаты опроса, - сделать мир игры более реалистичным. Это касается не только визуальных аспектов, но и тех частей, которые можно ощутить в игровом процессе. Ощущение движения отличается при движении по ровной местности и по склону. На склоне атака сверху более выгодна, чем атака снизу. Если в этом нет разницы, то вы не сможете вызвать у людей чувство "я сделаю все возможное, чтобы создать выгодную ситуацию"

Ицуно:

Благодаря применению таких инструментов, как физические расчеты, даже один уклон имеет значение в игровом процессе. В бою преимущество имеет возвышенность. Однако подъем на высоту обходится дороже, чем передвижение по ровной местности. Когда бросаешь что-то, то больнее, если бросать сверху вниз. Бег по склону сверху вниз увеличивает скорость. Все это сделано для того, чтобы смоделировать фантастический мир. Надеюсь, вы не подумаете, что я пытаюсь создать "игру-симуляцию жизни в фантастическом мире. Кроме того, как и на всех склонах, здесь легко потерять равновесие. Пользуясь этим и атакуя ноги можно эффективно заставить противника упасть. Мы включаем различные элементы, чтобы законы, с которыми мы сталкиваемся, живя в этом мире, можно было использовать и в фантастическом мире Dragon's Dogma 2

Анонсированная к 10-летию выхода оригинальной игры, Dragon's Dogma 2 разрабатывается на движке RE Engine для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Дата выхода пока не называется, но поток информации и демонстрация игры на TGS намекают на относительно близкий запуск, возможно, в первой половине 2024 года.