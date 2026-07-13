Dragon's Dogma 2: Dark Arisen добавит более 25 часов контента, а разработка DLC идет почти два года

В интервью разработчики Dragon's Dogma 2: Dark Arisen раскрыли новые подробности о масштабах дополнения и сроках его создания.

По словам продюсера Наото Оямы, разработка DLC продолжается уже чуть меньше двух лет. Однако сразу после релиза Dragon's Dogma 2 команда сосредоточилась не на новом контенте, а на доработке основной игры.

Директор Кенто Киношита объяснил, что в течение первых шести месяцев после выхода разработчики внимательно изучали отзывы сообщества и выпускали обновления, исправляя недостатки и улучшая игровой процесс. Лишь после этого основные силы были направлены на создание дополнения.

Что касается масштаба Dark Arisen, игроков ждёт новый регион Норган, где развернётся отдельная сюжетная линия. На ее прохождение потребуется примерно 15–20 часов.

Помимо этого, разработчики добавят в базовую игру 12 уникальных подземелий, каждое из которых рассчитано примерно на 30–60 минут прохождения. В сумме дополнение предложит более 25 часов нового контента.

Для сравнения, прохождение основной кампании Dragon's Dogma 2 занимает около 30–40 часов, поэтому покупатели, впервые познакомившиеся с игрой вместе с дополнением, смогут рассчитывать на весьма продолжительное приключение.