Призы
Выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
Выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 5 X Free Fire HURRICANE BLUE
РАЗДЕЛЫ
Игры
Новости
Трейлеры
Индустрия
Консоли
Обновления
Кино и сериалы
ПК
Железо
Анонсы
Fable 2 наконец-то стала доступна на ПК, спустя почти 18 лет после выхода на Xbox 360, благодаря рекомпиляции
Физические издания Legacy of Kain: Defiance Remastered выходят 13 ноября
Remnant II впервые получила скидку 80% в Steam - игра достигла минимальной цены за всё время
Каллина Лян показала свои массивные бедра в образе Чунь-Ли для экранизации Street Fighter
В Marvel Rivals убрали отдельную категорию жалоб на оскорбительные и враждебные высказывания
The Blood of Dawnwalker получит новый уровень сложности и переработку боёв в первом крупном патче в начале октября
Сценарий "Человека-паука: Новый день" несколько раз переписывали из-за фильмов Sony
PlayStation подала две патентные заявки: одна из них описывает превращение контроллера в платёжный терминал
Мнения
Аналитика
Геймплей
От редакции
Производительность
Подборки
Ретро
Обзоры
Интервью
Опубликовано видео сравнения Silent Hill: Townfall на PS5 и PS5 Pro
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: CONTROL Resonant, Graveyard Keeper 2, Townfall и некоторые другие
Что производили заводы, которые можно было посетить во время прохождения S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на слабом ПК - Тест производительности на видеокарте GTX 1650
25 лет назад родилась Devil May Cry - игра, которая проложила путь жанру "стильного экшена"
Prototype запустили с трассировкой лучей RTX Remix
10 минут нового геймплея Clive Barker's Hellraiser: Revival
Что мы знаем о PHYSINT и почему новая игра Кодзимы сменила издателя
Файлы
Транспорт
Геймплей
Русификаторы и переводы
Карты
Одежда
Интерфейс
Скины
Для взрослых 18+
Dragon Age: Origins
Resident Evil 4
Resident Evil Requiem
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Resident Evil 3
People Playground
Stellar Blade
Resident Evil 2
The Blood of Dawnwalker
The Sims 4
Cyberpunk 2077
Crimson Desert
Читы
Таблицы
Сохранения
Чит-моды
Трейнеры
Исправления
Unlocker'ы
Euro Truck Simulator 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
My Summer Car
The Blood of Dawnwalker
Dune: Awakening
My Winter Car
The Witcher 3: Wild Hunt
Red Dead Redemption 2
Atomic Heart
Resident Evil 3
Total War: Warhammer 3
Dragon Age: Origins
Гайды
Прохождения
Геймплей
Персонажи
Секреты
Предметы
Технические
Билды
Крафт
Persona 3: Reloaded
Aniimo
The Blood of Dawnwalker
Aion 2
Cyberpunk 2077
Gothic
Marvel's Wolverine
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
No Man's Sky
Valheim
WARDOGS
Graveyard Keeper 2
Форумы
Главный
Болталка
Железо
Программы и ОС
Консоли
Steam
Смартфоны
Кино
Clive Barker's Hellraiser: Revival
The Blood of Dawnwalker
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Batman: Arkham Origins
Euro Truck Simulator 2
Teardown
Cyberpunk 2077
People Playground
Red Dead Redemption 2
The Witcher 3: Wild Hunt
Resident Evil 4
Юмор
Галереи пользователей
Цены на игры
Рейтинг пользователей
Flash-игры
Наши сервера
Игры
PC
PS4
PS5
Xbox One
Xbox SX
Switch
Адвенчура
Аркада
Ролевая
Симулятор
Стратегия
Экшен
Ближайшие релизы
Самые ожидаемые
Выбор редакции
Выбор пользователей
Physint
SPINE
Silent Hill: Townfall
Квантовый контроль
Dune: Awakening
The Blood of Dawnwalker
Resident Evil 4
Stellar Blade
Metro 2039
Grand Theft Auto 6
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Euro Truck Simulator 2
Бонусы
Призы
выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 5 X Free Fire HURRICANE BLUE
Пополнить Steam
Добавить
системная
светлая
тёмная
Войти