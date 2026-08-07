Dragon's Dogma 2 наконец получит кооператив - мод превратит игру в почти настоящий Monster Hunter

На ПК для Dragon’s Dogma 2 скоро выйдет мод DD2gether, который добавит в игру полноценный кооперативный режим. Альфа-версия проекта уже близка к публичному релизу.

Модификация позволит проходить приключение вместе с другими игроками, синхронизируя окружение и позволяя нескольким участникам сражаться с огромными монстрами. По сути, Dragon’s Dogma 2 станет ещё ближе к Monster Hunter, с которым игру и без того часто сравнивали из-за масштабных сражений с циклопами, ограми и другими чудовищами.

Пока DD2gether находится на ранней стадии разработки, поэтому авторы предупреждают о возможных ошибках и технических проблемах. Однако планы у создателей мода гораздо масштабнее обычного кооператива.

В будущем они рассматривают возможность управления Stray Paws, увеличения количества участников и даже масштабных осад с участием до 20 игроков. Правда, для реализации этих функций разработчикам ещё предстоит решить ряд технических проблем.

Особенно интересно, что официальный Dragon’s Dogma Online уже предлагал кооператив, однако после закрытия игры Capcom больше не возвращала эту механику в основной серии. Теперь фанаты собираются исправить ситуацию самостоятельно.

DD2gether будет доступен только на ПК. При этом сама Dragon’s Dogma 2 продолжает получать обновления на всех платформах перед выходом расширения Dark Arisen, которое запланировано на 9 октября.