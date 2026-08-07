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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 994 оценки

Dragon's Dogma 2 наконец получит кооператив - мод превратит игру в почти настоящий Monster Hunter

IKarasik IKarasik

На ПК для Dragon’s Dogma 2 скоро выйдет мод DD2gether, который добавит в игру полноценный кооперативный режим. Альфа-версия проекта уже близка к публичному релизу.

Модификация позволит проходить приключение вместе с другими игроками, синхронизируя окружение и позволяя нескольким участникам сражаться с огромными монстрами. По сути, Dragon’s Dogma 2 станет ещё ближе к Monster Hunter, с которым игру и без того часто сравнивали из-за масштабных сражений с циклопами, ограми и другими чудовищами.

Пока DD2gether находится на ранней стадии разработки, поэтому авторы предупреждают о возможных ошибках и технических проблемах. Однако планы у создателей мода гораздо масштабнее обычного кооператива.

В будущем они рассматривают возможность управления Stray Paws, увеличения количества участников и даже масштабных осад с участием до 20 игроков. Правда, для реализации этих функций разработчикам ещё предстоит решить ряд технических проблем.

Особенно интересно, что официальный Dragon’s Dogma Online уже предлагал кооператив, однако после закрытия игры Capcom больше не возвращала эту механику в основной серии. Теперь фанаты собираются исправить ситуацию самостоятельно.

DD2gether будет доступен только на ПК. При этом сама Dragon’s Dogma 2 продолжает получать обновления на всех платформах перед выходом расширения Dark Arisen, которое запланировано на 9 октября.

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5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Meeli

Оживление "трупа".

7
ratte88
превратит игру в почти настоящий Monster Hunter

Ну, дерьмовая оптимизация уже есть у обоих проектов.

2
ApprovingVulpes

Крутяк

2
BlindingZou

А не, показалось...

2