Dragon's Dogma 2 наконец-то будет работать в 60 FPS благодаря новому обновлению

После продолжительного ожидания игроки Dragon's Dogma 2 получают обновление с полезными улучшениями, о которых просили еще на релизе. Разработчики из студии Capcom выпустили новый патч для экшен-RPG, основным приоритетом которого стала производительность проекта. Теперь игра наконец-то должна работать в 60 FPS на консолях текущего поколения и улучшить свою оптимизацию на ПК.
Как сообщается, в свежем патче для Dragon's Dogma 2 разработчики уделили внимание доступным параметрам графики. После установки апдейта в игре появятся дополнительные режимы производительности, которые можно будет выбрать на всех платформах. В параметрах графики добавлены пресеты "Приоритет графики" и "Приоритет производительности", работающие по аналогии с такими режимами из других игр. В режиме "производительности" можно будет достичь 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X при разрешении 2160p/1728p.
Пресет "Приоритет графики" будет нацелен на стабильные 30-40 FPS в 4K разрешении с улучшенными графическими настройками. ПК-геймеры также получили схожие параметры, однако производительность будет зависеть исключительно от конфигурации системы.
Вывод. Кто играет игры на релизе, тот долбоеб нетерпеливый.
В городах, надеюсь? А то так и не допроходил. Ps, ясно, болт положили снова на пекашников и попки загорелись перед выходом прошки сонибыдлятской.
Короче оптимизации там не будет толковой // Данила Мудров
Да вряд-ли, так как я понял все упирается в процессор и и за этого и падает производительность // Иван Зуев
Это то и так понятно было, еще на релизе. Другое дело, что процессор даже в про версии консолей - никакой. А на пекашников кладут болтяру еще чаще // Данила Мудров
Это да, на консолях процесс вообще не меняли, а решили надеется на PSSR // Иван Зуев
На 3600x падало в городе до 25 кадров, поменял на 5900x стало проседать до 35 кадров, в основном было кадров на 5 больше, что раньше что позже. Вне города и до обновы стабильные 60 кадров были. Играл ещё на релизе, так что возможно что-то поменялось.
Снизить графику ради производительности... Оптимизация, ребята.)))
Да. Потому что графика и так слишком выкручена, чтобы я мог увидеть разницу.
А вот когда фпс ниже 20- даже я вижу.
Ну как будто уже не актуально. Игра не настолько большая чтобы в неё играть сейчас тем, кто поиграл на релизе. Ждём ДЛС как было в первой части.
Пхах, т.е. вместо оптимизации они просто высрут новые настройки, которые порежут графон, что за позорище…
По видимому там столько ИИ нпс напихано что в принципе чтобы оптимизировать игру нужно сократить популяцию. Поэтому наверно решили графику урезать, ведь игру не переделаешь теперь. Косяк на этапе ранней разработки, поэтому они и встряли а на переделку почему то решили не отправлять до релиза, видимо из за плана по выручке. И Ицуно такой, ну ладно ребят я пошел в другую компанию создавать открытые миры // Анастасия Пожарская
Уже давно прошел на ультрах с лучами длс и генерацией, фпс в городе 80, в мире выше 100, никакого импут лага, игра сама по себе средняя, а вот боевая система одна из самых лучших, я бы чисто из за боевой отдал ей игру года , но посмотрим что будет со сталкером
Трэшак 🤣