Dragon's Dogma 2 наконец-то будет работать в 60 FPS благодаря новому обновлению

После продолжительного ожидания игроки Dragon's Dogma 2 получают обновление с полезными улучшениями, о которых просили еще на релизе. Разработчики из студии Capcom выпустили новый патч для экшен-RPG, основным приоритетом которого стала производительность проекта. Теперь игра наконец-то должна работать в 60 FPS на консолях текущего поколения и улучшить свою оптимизацию на ПК.

Как сообщается, в свежем патче для Dragon's Dogma 2 разработчики уделили внимание доступным параметрам графики. После установки апдейта в игре появятся дополнительные режимы производительности, которые можно будет выбрать на всех платформах. В параметрах графики добавлены пресеты "Приоритет графики" и "Приоритет производительности", работающие по аналогии с такими режимами из других игр. В режиме "производительности" можно будет достичь 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X при разрешении 2160p/1728p.

Пресет "Приоритет графики" будет нацелен на стабильные 30-40 FPS в 4K разрешении с улучшенными графическими настройками. ПК-геймеры также получили схожие параметры, однако производительность будет зависеть исключительно от конфигурации системы.