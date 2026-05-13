Dragon's Dogma 2 не станет финалом: CAPCOM тихо включила серию в свою долгосрочную стратегию развития

Судьба Dragon’s Dogma 2 долго оставалась предметом споров среди фанатов: после релиза в марте 2024 года игра получила довольно сдержанную пострелизную поддержку, а уход Хидеаки Ицуно только усилил опасения, что серия может завершиться. Однако свежий финансовый отчёт Capcom за 2026 год намекает на обратное — франшиза явно не списана со счетов.

В документе есть раздел о «максимизации стоимости интеллектуальной собственности», где Capcom перечисляет ключевые бренды будущего роста. Среди них — Mega Man, Onimusha, Ace Attorney, Okami, Devil May Cry и Dead Rising. Но внимание игроков больше всего привлек один пункт: Dragon’s Dogma.

Сам факт включения серии в стратегический список выглядит важнее любых официальных заявлений. Обычно компании так обозначают франшизы, с которыми они планируют работать на протяжении нескольких лет — будь то новые части, ремейки или крупные дополнения. И на этом фоне Dragon’s Dogma явно попадает в категорию долгосрочных проектов, а не разовых релизов.

Это особенно интересно, учитывая текущее состояние других серий Capcom. Например, Devil May Cry переживает новую волну популярности благодаря аниме-адаптации Netflix, а Ace Attorney и Dead Rising уже получили ремейки и переосмысления. На этом фоне Dragon’s Dogma выглядит как потенциальный кандидат на следующий крупный шаг — будь то DLC для второй части или полноценное продолжение.

При этом у фанатов остаётся смешанное чувство. С одной стороны, подтверждение жизни серии — это повод для оптимизма. С другой — в отчёте не упоминаются такие любимые франшизы, как Breath of Fire или Dino Crisis, что снова поднимает вопрос о приоритетах Capcom.

И всё же главный вывод очевиден: Dragon’s Dogma не заканчивается на второй части. Скорее, это начало более длинной стратегии, в которой Capcom явно делает ставку на развитие своих «долгоиграющих» брендов.