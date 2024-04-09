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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 815 оценок

Dragon's Dogma 2 обогнала вторую часть ремейка Final Fantasy 7 Rebirth в британских чартах продаж

KAMA33
Новости

В марте в Великобритании состоялась битва RPG против RPG, где два титана RPG индустрии боролись за первенство в чартах продаж. Учитывая, что Final Fantasy 7 Rebirth вышла в последний день февраля, а Dragon's Dogma 2 появился на жестких дисках в пятницу 22 марта, немного удивительно видеть, что последняя вырвалась вперед и завоевала корону самой продаваемой RPG марта 2024 года.

Dragon's Dogma 2, продолжение культовой классики 2012 года, может показаться маловероятным конкурентом для одного из самых громких имен в игровой индустрии, но несмотря на это, игра сумела занять третье место в британском чарте продаж за март. Возможно, не все фанаты были уверены в успехе продолжения, особенно с учетом технических проблем, а также спорных моментов, связанных с микротранзакциями. Однако, Dragon's Dogma 2 смогла преодолеть эти препятствия и привлечь к себе внимание поклонников и критиков.

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