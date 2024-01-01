Dragon's Dogma 2 отдала дань уважения Dungeons & Dragons в красивом новогоднем арте

Ни для кого не секрет, что серия Dragon's Dogma черпает вдохновение в Dungeons & Dragons. И вот компания Capcom опубликовала новый арт к Dragon's Dogma 2, который демонстрирует именно это. По сути, изображение является отсылкой к обложке знаменитой "красной коробки" 1983 года первого издания Dungeons & Dragons, и выглядит оно потрясающе. Тот факт, что она посвящена Году Дракона, также вполне уместен.
Прямое сравнение иллюстрации и обложки вы можете увидеть ниже. Такое совпадение заметить очень легко. На арте даже воспроизведено выветривание, которое в основном присутствует на каждой винтажной коробке настольной ролевой игры.
Иллюстрация была опубликована на портале X (бывший Twitter) вместе с сообщением от режиссера Хидеаки Ицуно.
С Новым годом! Dragon's Dogma 2 выходит 22 марта, что вполне уместно - это год дракона. Мы вкладываем все наши силы в создание потрясающей ролевой игры в фэнтезийном мире. Следите за новостями по мере приближения к запуску!
Как сообщил господин Ицуно, Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года для PC, PS5 и Xbox Series X|S. Наконец-то мы вплотную приблизились к возвращению полюбившейся серии, спустя 11 лет после релиза оригинала.
Всех с Новым 2024 годом !) Ура ура ура )
Надеюсь разрабы смогут сделать шикарное преключение) Успехов им )
И наподадут Тоддику, так сказать выйдет Скайрим 2 без беседки )