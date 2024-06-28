Dragon's Dogma 2 получила 2-х часовую бесплатную пробную версию на консолях и ПК

Все еще сомневаетесь, стоит ли тратить деньги на Dragon's Dogma 2? Бесплатная пробная версия должна помочь вам ответить на этот вопрос.
Компания Capcom запустила бесплатную пробную версию Dragon's Dogma 2 на PS5, XSX и PC (Steam), где можно ознакомиться с полной версией игры в течение 2 часов. Итак, для того чтобы начать бесплатную пробную версию Dragon's Dogma 2 для PC, перейдите по ссылке и нажмите на иконку "Установить" в правом верхнем углу экрана.
Доступ к бесплатной пробной версии будет открыт для пользователей до 18 июля 2024 г. Вот как издатель описал правила, по которым можно воспользоваться этой акцией:
- В течение этого периода вы можете играть в Dragon's Dogma 2 бесплатно не более двух часов.
- Сохраненные данные из бесплатной пробной версии могут быть перенесены в полную версию игры после покупки.
- Чтобы максимально эффективно использовать игровое время, заранее создайте персонажей с помощью бесплатного создателя персонажей и буфера обмена.
- Игровое время также будет учитываться, если игра запущена в фоновом режиме.
- Акция может быть изменена или прекращена в любое время без предварительного уведомления.
Ссылки на отдельные платформы находятся на официальном сайте Capcom.
Особенно последний пункт понравился. Очень лаконично выражено, на чём разрабы вертели игроков.
Это не правильный подход, правильный будет удалить дуню и гляди со временем народ подтянется))
Ага,подтянется играть в пиратку)
Ага, по 3 копии сразу купят. Кому надо тот купил уже или скидок ждёт
Её же не взломали. Только оффлайн доступ если..
Верно всё +++ )))
Не за такое заносить им кучу тенге , будем ждать пиратку, это раньше до санкций 2000р и норм, а счас пополнить стим + цены в КЗ, идут они лесом, да и 3090 моя мусор уже 30 фпс даст (дллс для обоссаных не предлагать) наверно сыграю на 5000й серии а там уже и денуву уберут или скидка будет 50%, но даже за 50% в КЗ стиме это грабёж