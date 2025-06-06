Dragon's Dogma 2 получила новую максимальную скидку в Steam в размере 58%

Вчера в магазине Steam началась распродажа игр от японского издателя Capcom. В рамках данной распродажи прошлогодняя RPG Dragon's Dogma 2 получила новую максимальную скидку.

Теперь игру впервые можно приобрести со скидкой в размере 58% - предыдущая максимальная скидка долгое время составляла 43%.

Действие игры разворачивается сразу в двух обширных королевствах — Вермунде, населённом людьми, и загадочной Баттале, где обитают племена зверолюдей. На просторах Вермунда и Батталы игрока ожидает множество персонажей. Каждый из них обладает собственной предысторией, характером и мотивацией.