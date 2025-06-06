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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 712 оценок

Dragon's Dogma 2 получила новую максимальную скидку в Steam в размере 58%

AceTheKing AceTheKing

Вчера в магазине Steam началась распродажа игр от японского издателя Capcom. В рамках данной распродажи прошлогодняя RPG Dragon's Dogma 2 получила новую максимальную скидку.

Теперь игру впервые можно приобрести со скидкой в размере 58% - предыдущая максимальная скидка долгое время составляла 43%.

Действие игры разворачивается сразу в двух обширных королевствах — Вермунде, населённом людьми, и загадочной Баттале, где обитают племена зверолюдей. На просторах Вермунда и Батталы игрока ожидает множество персонажей. Каждый из них обладает собственной предысторией, характером и мотивацией.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Menestrel-irk

Лучше бы Denuvo убрали

2
Kot9lra street

всё равно у тех кто ждёт удаления денувы, компы её нормально не потянут)

hamshut

Как вообще игра? Кому первая часть не зашла, стоит вообще пробовать?)

1
Diablonos

Нет, не стоит. Сюжет го вно. Графон гов но. Оптимизация г овно.

4
Baka Mitai

Скорее всего нет, т.к. основа та же осталась, только с добавлением нескольких геймплейных элементов. Да и больше игра кажется ремейком первой догмы, чем полноценной второй частью

1
Just-a-your-King

Все еще хотелось бы увидеть крупное длс

1