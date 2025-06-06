Dragon's Dogma 2 получила новую максимальную скидку в Steam в размере 58%

Вчера в магазине Steam началась распродажа игр от японского издателя Capcom. В рамках данной распродажи прошлогодняя RPG Dragon's Dogma 2 получила новую максимальную скидку.
Теперь игру впервые можно приобрести со скидкой в размере 58% - предыдущая максимальная скидка долгое время составляла 43%.
Действие игры разворачивается сразу в двух обширных королевствах — Вермунде, населённом людьми, и загадочной Баттале, где обитают племена зверолюдей. На просторах Вермунда и Батталы игрока ожидает множество персонажей. Каждый из них обладает собственной предысторией, характером и мотивацией.
Лучше бы Denuvo убрали
всё равно у тех кто ждёт удаления денувы, компы её нормально не потянут)
Как вообще игра? Кому первая часть не зашла, стоит вообще пробовать?)
Нет, не стоит. Сюжет го вно. Графон гов но. Оптимизация г овно.
Скорее всего нет, т.к. основа та же осталась, только с добавлением нескольких геймплейных элементов. Да и больше игра кажется ремейком первой догмы, чем полноценной второй частью
Все еще хотелось бы увидеть крупное длс