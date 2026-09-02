Dragon's Dogma 2 получила новый трейлер с подробностями экспедиций в Dark Arisen и обновление 3.2

Компания Capcom объявила, что цикл экспедиций «Реликвии» будет играть центральную роль в Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, подробно описав систему в новом геймплейном видео. Дополнение Dark Arisen выйдет 9 октября для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, а издание, включающее базовую игру и дополнение, также появится на Nintendo Switch 2 в тот же день.

Новое видео представляет цикл экспедиций за реликвиями — систему, сопровождающую вторжения Насценов в заснеженные районы Норгана. Перед тем как покинуть поселение в регионе, необходимо будет подготовить припасы, улучшить снаряжение и отдохнуть, чтобы противостоять опасностям, встречающимся во время исследования.

За пределами безопасной зоны игроки столкнутся с различными врагами, включая воинов Беоркан, защищающих свои лагеря, и Гиганта Норгана, способного замораживать противников своим дыханием. Среди крупных существ — Фимбл, ледяной дракон, который также может нести реликвии.

Предметы не ограничиваются только боем. Руины, заброшенные поселения и пещеры могут скрывать награды для тех, кто исследует эти места, а Фреки, свирепый волк, обитающий в поселении Норгана, может привести Насценов к определённым трофеям за определённую плату.

Собранные во время экспедиций реликвии необходимо отнести к Джиере, матриарху поселения Норган, для оценки. Похожие объекты после идентификации могут дать разное снаряжение.

Оружие и броня, полученные таким образом, будут обладать характеристиками, соответствующими редкости оригинальной реликвии. Некоторое снаряжение также может давать новые способности или изменять возможности, уже используемые Насценами и их Пешками.

Система создаёт цикл, в котором игроки покидают поселение в поисках реликвий, возвращаются для их оценки и используют новое снаряжение перед тем, как отправиться в последующие экспедиции. Исследование также связано с тайнами древней цивилизации, населявшей Норган, и следами войны, обнаруженными по всему региону.

В дополнение к новым геймплейным роликам Dragon’s Dogma 2, Capcom выпустила бесплатное обновление. Оно включает в себя улучшение частоты кадров, дополнительные слоты сохранения и изменения в системе сохранения.

Обновление также расширяет количество навыков оружия, которые можно назначить для использования в бою, а также вносит другие корректировки в базовую игру до выхода дополнения.