Dragon's Dogma 2 получила обновление с неожиданной коллаборацией с самым необычным аниме последних лет

Capcom выпустила для ролевого экшена Dragon's Dogma 2 и дополнения Dark Arisen масштабное обновление под номером TU4.2. Помимо исправления критических багов и улучшения поведения искусственного интеллекта, патч неожиданно принес в игру кроссовер с популярным кулинарным фэнтези-аниме «Подземелье вкусностей».

В рамках временного события, которое продлится до 29 января 2027 года, игроки могут нанять через Камни Разлома официальных пешек, воссоздающих образы главных героев аниме: мечника Лайоса (класс «Боец») и эльфийку Марсиль (класс «Чародей»).

Кроме того, в игре появились тематические комплекты экипировки персонажей. Чтобы получить костюмы Лайоса и Марсиль, достаточно войти в игру и загрузить сохранение в период действия акции — предметы автоматически добавятся в личное хранилище в гостиницах. Полученную броню разрешено экипировать как на Воскресшего, так и на его спутников, при этом вещи останутся в инвентаре навсегда даже после завершения события.

Помимо кроссовера, апдейт TU4.2 внес внушительный список технических исправлений:

устранена ошибка, из-за которой игроки с несколькими слотами сохранений не могли получить ключевой ресурс «Благодатное пламя», необходимый для разблокировки особых навыков;

исправлен баг, при котором экипировка Стрелы погибели в определенных условиях вешала игру и ломала анимацию персонажа в Т-позу;

исправлены сбои в поиске пути, из-за которых спутники срывались с обрывов в воду при призыве на расстоянии, а воры прекратили бесконечно перетаскивать туши поверженных гигантских монстров;

устранены софтлоки в испытаниях загадок Сфинкса и ликвидирован глитч с запертыми дверями пещер, блокировавшими выход наружу после перезагрузки сохранения у входа.

Обновление уже доступно для загрузки на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а на консоли Nintendo Switch 2 патч вместе с контентом коллаборации выйдет 12 ноября.