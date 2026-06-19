Dragon's Dogma 2 получит новый патч на следующей неделе

Capcom сообщила, что на следующей неделе для Dragon’s Dogma 2 выйдет обновление на всех платформах — PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S и Steam.

Патч исправит ряд проблем, о которых сообщали игроки:

устранена ошибка с некорректным приоритетом отрисовки ресниц у Восставшего, пешек и NPC;

исправлена слишком большая ширина нижних век у персонажей;

восстановлено воспроизведение реплик при разговоре с ненанятой пешкой со специализацией «Страж»;

повышена громкость недавно добавленных реплик пешек;

исправлено странное поведение нескольких пешек-стражей после отражения атак;

устранена ошибка, позволявшая получить несколько Вечных ферристонов;

Вечный ферристон больше не будет отправляться в лавку утиля при попадании в тюрьму с переполненным инвентарём;

исправлена проблема, из-за которой скрытие некоторых шлемов могло менять причёску персонажа;

устранено несоответствие между количеством предметов в инвентаре и числом предметов, доступных для продажи.

Кроме того, в версии для Steam исправлена ошибка в настройках DLSS Super Resolution, из-за которой режимы Performance и Quality были перепутаны местами.

Разработчики поблагодарили игроков за терпение и отметили, что продолжают работу над улучшением игры.