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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 972 оценки

Dragon's Dogma 2 получит новый патч на следующей неделе

monk70 monk70

Capcom сообщила, что на следующей неделе для Dragon’s Dogma 2 выйдет обновление на всех платформах — PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S и Steam.

Патч исправит ряд проблем, о которых сообщали игроки:

  • устранена ошибка с некорректным приоритетом отрисовки ресниц у Восставшего, пешек и NPC;
  • исправлена слишком большая ширина нижних век у персонажей;
  • восстановлено воспроизведение реплик при разговоре с ненанятой пешкой со специализацией «Страж»;
  • повышена громкость недавно добавленных реплик пешек;
  • исправлено странное поведение нескольких пешек-стражей после отражения атак;
  • устранена ошибка, позволявшая получить несколько Вечных ферристонов;
  • Вечный ферристон больше не будет отправляться в лавку утиля при попадании в тюрьму с переполненным инвентарём;
  • исправлена проблема, из-за которой скрытие некоторых шлемов могло менять причёску персонажа;
  • устранено несоответствие между количеством предметов в инвентаре и числом предметов, доступных для продажи.

Кроме того, в версии для Steam исправлена ошибка в настройках DLSS Super Resolution, из-за которой режимы Performance и Quality были перепутаны местами.

Разработчики поблагодарили игроков за терпение и отметили, что продолжают работу над улучшением игры.

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