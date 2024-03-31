Dragon's Dogma 2 протестировали на PS5 с патчем и без него

Вчера Dragon's Dogma 2 получила свой первый большой патч, с помощью которого Capcom начала исправлять проблемы с производительностью игры. В частности, на PS5 появилась возможность заблокировать частоту кадров на отметке 30 fps и отключить трассировку лучей для улучшения производительности. Все это было подробно проанализировано в последнем видео от ElAnalistaDeBits.
Как можно заметить, благодаря блокировке частоты кадров Dragon's Dogma 2 на PS5 работает с максимальным значением 30 fps. В результате удалось устранить скачки, возникающие при разблокировке частоты кадров, но все же ситуация по-прежнему нельзя назвать оптимальной из-за того, что частота кадров не всегда постоянна, а значит, не создает ощущения плавности.
Если отключить трассировку лучей, это даст небольшой прирост fps, в лучшем случае от 5 до 15 %, но, учитывая многочисленные перепады в частоте кадров, это опять же не безупречное решение.
Итог: в любом решении имеются как свои плюсы, так и минусы, а Capcom тем временем пообещала и дальше выпускать исправляющие патчи в надежде, что ситуация улучшится довольно быстро.