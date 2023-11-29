Dragon's Dogma 2 стала первой игрой Capcom за $70

Даже несмотря на то, что все больше AAA-издателей стали продавать свои игры за $70 с начала нынешнего поколения консолей, в Capcom до сих пор придерживались прежних цен в $60, включая такие крупные релизы, как Resident Evil 4 и Street Fighter 6. Впрочем, теперь японский издатель переходит к новому стандарту.
На прошедшей презентации Dragon's Dogma 2 издательство Capcom официально сообщило о дате выхода игры в марте и показало новые геймплейные кадры. Также компания подтвердила, что RPG с открытым миром будет продаваться по цене $69,99 на всех платформах, что делает ее первой игрой от Capcom, продажи которой будут осуществляться по такой цене.
Напомним, что ранее в этом году, обсуждая тему цен на игры, глава Capcom Харухиро Цудзимото сказал, что, по его мнению, цены сейчас "слишком низкие", поэтому решение компании перейти на более высокую модель ценообразования не является чем-то шокирующим, тем более что большинство AAA-издателей уже перешли на эту модель.
Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года для PS5, Xbox Series X/S и PC. В PC-версии Dragon's Dogma 2 будет использована технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo.
70 баксов для многих,большая сумма.
Наверно только для нас и украины. В странах где зп в долларах это мелочь.
Далеко не так, или на Игрульку денек спустить или закупиться продуктами на пару недель.
Ну вот мой знакомый жил в грузии получал 4.5к евро в месяц, 70 баксов как ты думаешь он найдет на игрульку? Средняя зп в сша больше 1к баксов. Там даже пособие бомжами 300 баксов. У меня зп не большая 30-60к рублей и я как нибудь найду деньги на игру если мне она конечно нужна)
я живу в Германии и здесь немногие получают зп в 3500 евро чистыми на руки, так что твой знакомый либо 3.14здит, либо работал при правительстве. 70 евро для Германии это увесистая сумма, можно конечно позволить себе купить игрульку в месяц, но стоит ли оно того, лучше скидки подождать
Как думаете стоит брать?Ну просто в первую часть не играл. На что вообще похожа игра, Dragon Age, Mass Effect? Просто непонятно, вроде игра стоящая, но даже не знаю чего ожидать. Если игра стоящая, то куплю хоть за 100 долларов
Купи возьми первую, погоняй посмотри подумай, почитай отзывы с стиме, для меня первая часть, это отличная игра, сейчас кстати первую отдают в стиме с 84% скидкой.
Жаль что вторая будет стоить 70, ну и денува тоже не радует.
Но игра будет я думаю, очень стоящая.
Это игра с непонятным в азиатском стиле сюжетом и прикольно геймплейно. И большими боссами. Типа гидра, циклопы, дрейки и даже сама смерть. Босов просто так не полубить в капусту. Надо бить в слабые места особенно големов. Открытый мир и смена дня и ночи где ночью враги опаснее, я сколько раз чуть не накладывал в штаны когда на меня прыгала химера . Но монстры что печально водятся только в одном месте и заскриптованы. Меняются только их подтипы. Остров и энгдейм контент рандомные локациии но и их потом будешь запоминать. Создание персонажа влияет на характеристики. Хоббита сделаешь не сможешь гоблинов поднятт или камни, но выносливость выше, но меньше предметов изза веса носить . Создашь великана наоборот будет легко поднимать тяжелые вещи и переносить больший вес. Пешка это вообще отдельная статья уникальной механики. Можешь брать других игроков и они брать твою. Она учится. Можно научить ее самому. Фаст тревел есть но сам его устанавливаешь путём установки камней. Они сохраняются и на нг+ но поставить их можно всего 8 вроде, а мир большой. Квестов полно и можно их заруинить. Вообщем игра топ)
самый дешевый вариант это китай (примерно 4.5 т.р) если ру регион вернут то наверно в приделах 3 - 4 т.р будет... грустненько...
Пока дойдёт очередь до этой игры, то она уже будет со всеми патчами, с DLC и без Denuvo на торренте лежать, а нетерпеливые пусть платят 70 долларов.
Если система не изменится в худшую сторону то в пиратку играть долю геймплейной фишки теряется
Ничего не понял. Чего теряется на пиратке? Ачивки и онлайн?
Система пешек. Ну и онлайн само собой
Какая система? Типа чужих пешек можно брать или свою отдать?
Угу. В 1й части там валюту уникальную давали. Напишу тогда подробно.
Если играть в онлайне, то по миру будут ходить пешки игроков ну или в хабе их набирать через поиск. Так же и твоя будет юзаться. Если твою пешку возьсут на задание которое ты не проходил или ты возьмешь пешку игрока которая этот квест проходила иони выдадут коментарий типа в помощь. Типа в той комнате ключ, ворота открыть можно рычагом в башне и тп или как убивать монстров. Подарочки от игроков. Мелочь кароче, но приятно
Ну ясно, теперь еще и Саркома скурвилась...
Мой знакомый купил полное издание стрит файьера за 10к. Так что это еще не дорого.
Раз 70 баксов, значит выйдет, как всегда херня помоешная