Dragon's Dogma 2 стала первой игрой Capcom за $70

Даже несмотря на то, что все больше AAA-издателей стали продавать свои игры за $70 с начала нынешнего поколения консолей, в Capcom до сих пор придерживались прежних цен в $60, включая такие крупные релизы, как Resident Evil 4 и Street Fighter 6. Впрочем, теперь японский издатель переходит к новому стандарту.

На прошедшей презентации Dragon's Dogma 2 издательство Capcom официально сообщило о дате выхода игры в марте и показало новые геймплейные кадры. Также компания подтвердила, что RPG с открытым миром будет продаваться по цене $69,99 на всех платформах, что делает ее первой игрой от Capcom, продажи которой будут осуществляться по такой цене.

Напомним, что ранее в этом году, обсуждая тему цен на игры, глава Capcom Харухиро Цудзимото сказал, что, по его мнению, цены сейчас "слишком низкие", поэтому решение компании перейти на более высокую модель ценообразования не является чем-то шокирующим, тем более что большинство AAA-издателей уже перешли на эту модель.

Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года для PS5, Xbox Series X/S и PC. В PC-версии Dragon's Dogma 2 будет использована технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo.