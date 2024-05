Dragon's Dogma 2 уже обогнала по продажам в США первую часть и Dark Arisen вместе взятые

Dragon's Dogma 2 от Capcom стала самой продаваемой премиум-игрой в США в марте 2024 года, сообщает аналитик и исполнительный директор Circana Мэтт Пискателла. Это третья самая продаваемая игра года на сегодняшний день, а продажи в долларах превысили совокупные показатели Dragon's Dogma и ее расширения Dark Arisen.

В прошлом месяце в США игра стала шестой по количеству игр в Steam, заняв первое место по продажам в долларах на платформах Xbox (на втором месте - Call of Duty: Modern Warfare 3) и третье - на платформах PlayStation (Rise of the Ronin на четвертом месте). Что касается продаж, то Capcom объявила, что за первые 12 дней было продано более 2,5 миллионов копий игры.

Следите за обновленными данными о продажах в ближайшие месяцы. Dragon's Dogma 2 доступна для Xbox Series X/S, PS5 и PC.