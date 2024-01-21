Dragon's Dogma 2 воплощает в себе все то, что Хидеаки Ицуно хотел сделать еще в первой игрой

Dragon's Dogma 2 представляет собой то, что геймдиректор Хидеаки Ицуно хотел бы сделать с первой игрой серии, - воплощение замысла, который, очевидно, был невозможен в то время.
"Мы хотели создать экшен с открытым миром, поэтому и определили игру так: экшен-РПГ с открытым миром", - сказал Ицуно в преддверии выхода Dragon's Dogma 2.
Режиссер рассказал о том, как команда разработчиков серии Devil May Cry способствовала тому, чтобы сделать экшен таким цельным и зрелищным, и как в то же время вы ощущаете себя в сетевой игре благодаря наличию партии, состоящей из пешек, которые поддерживают главного героя, и возможности одалживать их у других пользователей.
Элементы, описанные Ицуно, действительно были частью его видения оригинальной Dragon's Dogma, в частности, онлайновая составляющая, но в то время всего этого не существовало, и команде пришлось довольствоваться тем, что она могла сделать.
То же самое касается и огромного количества NPC, которых разработчики смогли вставить в кампанию Dragon's Dogma 2, но которых не было бы в первой главе из-за технических ограничений платформ, на которых она выходила.
Capcom одни из немногих разрабов которые не перестаёт удивлять и радовать,выглядит игра очень интересно,уже хочется поиграть,единственное что напрягает это слишком толстые боссы и то что даже толпа компаньонов валит их очень долго,я люблю бегать один,в крайнем случае можно взять одного напарника в качестве мула,и я представляю сколько времени надо будет валить боссов одному,надеюсь что баланс всё таки будет более адекватный.