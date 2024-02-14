Dragon's Dogma 2 выйдет с неограниченной частотой кадров

На фоне слухов о том, что Dragon’s Dogma 2 будет привязана к 30 кадрам в секунду на консолях, режиссер Хидеаки Ицуно написал в Твиттере, что ролевая игра с открытым миром выйдет с неограниченной частотой кадров. С одной стороны, это хорошая новость для ПК-игроков, поскольку это может означать достижение +120 FPS при более высоких разрешениях.
Для консольных игроков Ицуно не уточнил, является ли неограниченная частота кадров единственным вариантом или существуют другие графические режимы. Неограниченная частота кадров также может быть проблематичной по сравнению с 30 кадрами в секунду, поскольку она может колебаться в зависимости от оптимизации (особенно учитывая, что мир в четыре раза больше, чем в оригинальной игре). Это одна из причин, по которой Bethesda Game Studios настояла на блокировке Starfield на уровне 30 кадров в секунду на Xbox Series X/S.
Как всегда, нам нужно дождаться более подробной информации и узнать, насколько хорошо игра работает при запуске.
Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
И неограниченным взломом денуво.
За 70$ да, для меня или пиратка или скидка минимум 50%
Ребят, я что то не понимаю. Графон то хоть измениться в лучшую сторону ? А то скрины походу с первой части только вставляют. Знаю что расы будут новые, но шо по графонию ?) Я кстати сейчас первую часть прохожу, очень доволен игрой, и жалею что не начал в неё играть раньше.
Первая норм, но короткая, и половина карты там просто не нужна, там ничего не происходит, и самый крутой меч ты получаешь в самом начале, что очень испортило игру, второй после смерти дракона который фактически и не нужен, там бездна и конец игры. Есть гринд остров, но это уныние
Спасибо что разъяснил )
Неее, щас фанаты объяснят какой это шедевр, и что я кругом не прав, но я играл недавно, прошёл, и это моё мнение. Я очень надеюсь что во второй части это изменится, и будет весь мир играбельным, и равномерная прокачка
Ну я просто недавно испытал игровой голод ) Не в чего играть, скачивал несколько свежих игр, но на хватало меня на часа 3-4 и удалял. Я про эту игру слышал давно но то что она была не руссифицырована (хотя бы субтитры, интерфейс) меня это останавливало. И вот я недавно решился. И вот играю, и кажется как будто играю в смесь Dragon Age и Gothic ) Ну прикольная игра, хоть и местами скучная, но это как свежий ветерок что ли )
Тогда монстр хантер ворд должен понравится, драгонс догма частично монстрхантером вдохновлена (и движок тот же ))
Драгонс догма 2 на том же движке что будет монстр хантер вилдс х)