DSOG: первый патч для Dragon's Dogma 2 улучшил оптимизацию на ПК

Первый патч, выпущенный 29 марта, помимо незначительных изменений привнес и улучшения в оптимизации игры. Обозреватель издания DSOG протестировал обновленную версию игры и отметил, что оптимизация на ПК значительно улучшилась. Особенно заметное улучшение произошло в городах, где раньше часто происходили "заикания".
После установки патча характерные подвисания стали гораздо реже встречаться, даже в самом крупнейшем городе Вернворте. Похоже, разработчики сосредоточились на оптимизации работы с процессором. За пределами городов игра теперь работает с упором на GPU и не страдает от заиканий на CPU.
Теперь игроки могут наслаждаться более стабильным фреймрейтом, даже без использования генерации кадров.
Стоит также отметить, что не только авторы портала DSOG высказались про улучшение производительности. Многие пользователи в Steam, Reddit, NeoGAF и Resetera поделились похожими впечатлениями. Игра работает лучше, чем ее стартовая версия. По крайней мере, на ПК.
Похоже игра тянет на ранний доступ за фулл прайс, не понятно зачем выпускать сырой продукт что потом на тебя камнями кидались.
малыш, эта игра уже побила кучу рекордов и вошла в топы по продажам, онлайну, оценкам и прочему. если это сырой проект, то я хочу что бы все игры выходили такими "сырыми"!
"Толпа мух не может ошибаться". У большинства очень низкий порог хотелок, текущее состояние игроиндустрии тому показатель, толпа хомячков очень рада кушать фекалии с причмокиванием. Особо это доказывает наличие такой серии игр как ФИФА и куча другого лутбоксового кала
дружище поиграй , карта кишка и квесты высер осла которые умудрились ещё и попрятать , постоянный безпрерывный трындёж пешек сцукка им дрель надо дать на выходные ... бля ура окуенная игра оптимизон всрём типа а то ведь 2к24 год мы не научились ысчо за более чем 60 лет так на остальное гоуно и не посмотрят , помойка года хоть залижите всю .... ддд аризен ну вовсе не такая 3 раза перепроходил с нг+, эта просто разочаровала что оч печально !!!
RTX 4090. расходимся
и чё?
Там проц рулит а не 4090. У меня 4090, а фризы в городе первом были жесть. Игру удалил даже.
i3 9 или i9 7 xenon?
i9 12900k
И это оптимизация? На топовом железе в 2k всего лишь 68 кадров.
Лучше не значит, что будет хорошо.
и что не так то?
О Jarvis666 скажи нам что видит твой зоркий глаз? Человек не может видеть больше 24-27 кадров. Но тебе и 68 мало
Это шутка?
Совсем больной? В игры играешь или своё железо облизываешь?
На графике RTX 4090 потребляет максимум +-60W... Кажется оптимизация не входила в стоимость базовой игры) Как DLC за 50$ потом добавят
так игра процессорозависимая,ей пофиг какая карта)
Что там от процессора зависит? Если неписи загружаются в 20 метрах от тебя? Это не игра процессоразависимя, это у Калком руки из жопы.
Вообще много, нпс оч много жрут проца, ибо у вас бы и в открытых местностях был такой же фпс. Но не отрицаю косяка капком, они слишком завысили требования проца
через год мб будет играбельна
хорошая новость
Ждём ещё лучше. Но и это замечательно.
rtx 4080 Game Rock
R9 7900x без разгона
на ультрах без DLSS тянет спокойно 60FPS при 3840x2160.
Я хз почему у людей с RTX 4090 обстоят дела хуже.
Дело в проце. Игра плохо оптимизированная под него. С вашим камнем не удивительно, что нет проблем
Чтобы что-то оптимизировать, нужно сделать хорошо и потом улучшить. Судя по качеству того что имеем, там изначально сделано через темное место и это пытаются починить
уже 28 lvl ( во владении уже 2 дома ), играю с лучами, они прям очень сильно улучшают не самые лучшие текстурки)
вот сравнение: жмяк
Согласен, а ещё rtx в этой игре почти и не жрет фпс, что радует.
вообще не жрет, проверял, фпс тот же)
Это второй патч? Или все ещё про первый говорят? Сам на сутках и проверить не могу(
это про первый.
Интересно, выйдет ли продолжение Готики