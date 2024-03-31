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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 687 оценок

DSOG: первый патч для Dragon's Dogma 2 улучшил оптимизацию на ПК

butcher69
Новости

Первый патч, выпущенный 29 марта, помимо незначительных изменений привнес и улучшения в оптимизации игры. Обозреватель издания DSOG протестировал обновленную версию игры и отметил, что оптимизация на ПК значительно улучшилась. Особенно заметное улучшение произошло в городах, где раньше часто происходили "заикания".

После установки патча характерные подвисания стали гораздо реже встречаться, даже в самом крупнейшем городе Вернворте. Похоже, разработчики сосредоточились на оптимизации работы с процессором. За пределами городов игра теперь работает с упором на GPU и не страдает от заиканий на CPU.

Теперь игроки могут наслаждаться более стабильным фреймрейтом, даже без использования генерации кадров.

Стоит также отметить, что не только авторы портала DSOG высказались про улучшение производительности. Многие пользователи в Steam, Reddit, NeoGAF и Resetera поделились похожими впечатлениями. Игра работает лучше, чем ее стартовая версия. По крайней мере, на ПК.

-7
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
kotasha

Похоже игра тянет на ранний доступ за фулл прайс, не понятно зачем выпускать сырой продукт что потом на тебя камнями кидались.

8
Megido

малыш, эта игра уже побила кучу рекордов и вошла в топы по продажам, онлайну, оценкам и прочему. если это сырой проект, то я хочу что бы все игры выходили такими "сырыми"!

-20
Mikhail Shackiy Megido

"Толпа мух не может ошибаться". У большинства очень низкий порог хотелок, текущее состояние игроиндустрии тому показатель, толпа хомячков очень рада кушать фекалии с причмокиванием. Особо это доказывает наличие такой серии игр как ФИФА и куча другого лутбоксового кала

3
K0T1190 Megido
эта игра уже побила кучу рекордов и вошла в топы по продажам, онлайну, оценкам и прочему
Спойлер
2
ZendaLin K0T1190

дружище поиграй , карта кишка и квесты высер осла которые умудрились ещё и попрятать , постоянный безпрерывный трындёж пешек сцукка им дрель надо дать на выходные ... бля ура окуенная игра оптимизон всрём типа а то ведь 2к24 год мы не научились ысчо за более чем 60 лет так на остальное гоуно и не посмотрят , помойка года хоть залижите всю .... ддд аризен ну вовсе не такая 3 раза перепроходил с нг+, эта просто разочаровала что оч печально !!!

0
Alex40001

RTX 4090. расходимся

3
Megido

и чё?

-1
TRADS80

Там проц рулит а не 4090. У меня 4090, а фризы в городе первом были жесть. Игру удалил даже.

3
Alex40001 TRADS80

i3 9 или i9 7 xenon?

0
TRADS80 Alex40001

i9 12900k

1
Jarvis666

И это оптимизация? На топовом железе в 2k всего лишь 68 кадров.

1
AT_Sagor

Лучше не значит, что будет хорошо.

0
DeadRemix

и что не так то?

0
Kortver

О Jarvis666 скажи нам что видит твой зоркий глаз? Человек не может видеть больше 24-27 кадров. Но тебе и 68 мало

-6
_Irbis_ Kortver

Это шутка?

2
Петр Стрельцов

Совсем больной? В игры играешь или своё железо облизываешь?

-1
_RedLion_

На графике RTX 4090 потребляет максимум +-60W... Кажется оптимизация не входила в стоимость базовой игры) Как DLC за 50$ потом добавят

1
SULIK 712

так игра процессорозависимая,ей пофиг какая карта)

-5
Garris1304 SULIK 712

Что там от процессора зависит? Если неписи загружаются в 20 метрах от тебя? Это не игра процессоразависимя, это у Калком руки из жопы.

5
RaspyPierce Garris1304

Вообще много, нпс оч много жрут проца, ибо у вас бы и в открытых местностях был такой же фпс. Но не отрицаю косяка капком, они слишком завысили требования проца

0
FlagGes

через год мб будет играбельна

1
dima_answer

хорошая новость

0
TRADS80

Ждём ещё лучше. Но и это замечательно.

0
Эдик Санников

rtx 4080 Game Rock

R9 7900x без разгона

на ультрах без DLSS тянет спокойно 60FPS при 3840x2160.

Я хз почему у людей с RTX 4090 обстоят дела хуже.

0
RaspyPierce

Дело в проце. Игра плохо оптимизированная под него. С вашим камнем не удивительно, что нет проблем

1
Mikhail Shackiy RaspyPierce

Чтобы что-то оптимизировать, нужно сделать хорошо и потом улучшить. Судя по качеству того что имеем, там изначально сделано через темное место и это пытаются починить

1
Лидер_Мур

уже 28 lvl ( во владении уже 2 дома ), играю с лучами, они прям очень сильно улучшают не самые лучшие текстурки)
вот сравнение: жмяк

Спойлер
0
RaspyPierce

Согласен, а ещё rtx в этой игре почти и не жрет фпс, что радует.

0
Лидер_Мур RaspyPierce

вообще не жрет, проверял, фпс тот же)

0
RaspyPierce

Это второй патч? Или все ещё про первый говорят? Сам на сутках и проверить не могу(

0
Лидер_Мур

это про первый.

0
sergeu78

Интересно, выйдет ли продолжение Готики

0