Фанаты Dragon's Dogma считают, что события сиквела происходят в Хертстоуне ©

Хертстоун - это одно из королевств игры, и хотя оно упоминалось в первой Dragon's Dogma, мы никогда не видели его раньше. Но сиквел может изменить ситуацию.



Фанаты на сабреддите уже обсуждают новый трейлер, пытаясь выудить из показанных кадров какие-то новые детали. Один момент особенно взволновал фанатов, и это тот, что изображен на фото ниже - живописный кадр леса, выходящего на побережье, где на склоне утеса виден небольшой город с горами на заднем плане и разрушенной башней, возвышающейся вдали. Это красиво, но также может быть ключевым показателем того, где будет происходить действие игры.

"Эта сцена показывает королевство на ДРУГОЙ стороне башни Блюмун от Грансиса", - написал SlickLikeATrout. "Может ли DD2 происходить в Хертстоуне???"

Башня Блюмун находится в первой игре. Это дом колдуна Саломета, которого можно найти в регионе Пещеры Пастона. Она сразу узнаваема, но все, что находится перед ней, не узнаваемо, так что мы, вероятно, находимся где-то в новом месте. Тогда вероятный ответ - мы находимся по другую сторону воды.

"Хертстоун" (Hearthstone) называется так не из-за популярной карточной игры Blizzard, а потому, что ею управляет Гренд Хертстоун. Мало что известно о королевстве, кроме того факта, что они любят вино. В трейлере также упоминается "Вермунд", который заставляет фанатов чесать затылки, поскольку это не одно из четырех королевств, о которых мы знаем, остальные три — Вольдоа, Мелуар и Грансис.

Тем не менее, у SlickLikeATrout есть теория и для этого. "Может быть, это может быть столица одного из этих [королевств]".

Другие считают, что это не соседнее королевство, а то, что через воду от Грансиса из первой игры это все еще Грансис, и мы просто видим расширенную версию оригинальной карты. Это также объясняет присутствие знакомой достопримечательности, но даже если эта теория не верна и мы находимся в новом королевстве, таком как Хертстоун, некоторые в комментариях выражают желание вернуться в Грансис и посмотреть, как он изменился. Возможно, в любом случае их желание исполнится.