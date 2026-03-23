Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 923 оценки

GameSir выпустил лимитированный флагманский контроллер G7 Pro Dragon's Dogma 2 Edition с поддержкой ПК, Xbox и Android

KoRnEr KoRnEr

Компания GameSir представила специальную версию своего флагманского контроллера G7 Pro, посвящённую ролевой игре Dragon’s Dogma 2. Новинка получила тематический дизайн, вдохновлённый вселенной Gransys, и доступна по цене 89,99 долларов на официальном сайте GameSir.

Контроллер базируется на платформе G7 Pro, но отличается эксклюзивным оформлением: на трёхсекционной магнитной сменной лицевой панели нанесены изображения, отсылающие к игре. Система совместима с предыдущими моделями серии G7, а в комплекте предусмотрены две сменные крестовины.

G7 Pro Dragon’s Dogma 2 Edition поддерживает три режима подключения: проводное и беспроводное 2,4 ГГц (с частотой опроса до 1000 Гц) для ПК, проводное для Xbox и Bluetooth для Android. В основе управления лежат джойстики GameSir Mag-Res TMR, сочетающие точность потенциометров с долговечностью магнитных датчиков Холла и защищённые от дрейфа. Аналоговые триггеры на эффекте Холла обеспечивают плавное линейное управление, а тактильные ограничители с микропереключателями позволяют перейти в режим быстрого срабатывания.

Для гибкой настройки предусмотрены четыре программируемые макрокнопки (два мини-бампера и две блокируемые задние кнопки), встроенный гироскоп (только для ПК), оптические кнопки ABXY и механическая крестовина с микропереключателями. Четыре независимых вибромотора создают локализованную тактильную обратную связь.

Контроллер поставляется с зарядной станцией с автоматическим запуском и остановкой, встроенным аккумулятором на 1200 мАч и хранилищем для беспроводного приёмника. Поддерживается аудиовыход 3,5 мм в проводном и беспроводном режимах. Для глубокой настройки доступно ПО GameSir Nexus 2.0 с возможностью регулировки кривых джойстиков, настройки гироскопа и переназначения кнопок.

