Геймдиректора Dragon's Dogma 2 не удивила неоднозначная реакция на игру

Dragon’s Dogma — классическая РПГ от Capcom, завоевавшая за годы своего существования немало поклонников. Но, несмотря на многочисленные просьбы о выпуске сиквела, игрокам пришлось ждать около 12 лет, прежде чем вышла Dragon’s Dogma 2. В итоге новая игра понравилась далеко не всем.

Комментируя неоднозначную реакцию на игру, ее создатель Хидеаки Ицуно заявил, что для него это не стало сюрпризом, так как он не ставил перед собой цель создать игру не для всех, а для определенной аудитории.

Я создал не игру для Nintendo, рассчитанную на всех, а для определенного типа аудитории, поэтому вполне нормально, что некоторым людям, не входящим в эту целевую аудиторию, игра не понравилась. Но тем, кому игра понравилась, она действительно понравилась, они оценили детали и работу. Я очень горжусь этим.

На данный момент Dragon’s Dogma 2 разошлась тиражом 3,8 млн копий, из них 3 млн — в первые три месяца после релиза. То есть в отличие от других игр Capcom, она не смогла сохранить высокие темпы продаж с течением времени.

Ицуно покинул Capcom в прошлом году, чтобы основать новую студию Lightspeed Studios Japan в партнерстве с Tencent. По словам разработчика, его уход связан с желанием больше не работать над сиквелами, поскольку создание новых IP в Capcom — дело «сложное».

По словам самого Ицуно, первая игра новой студии будет уникальным экшеном, и он не будет следовать рыночным тенденциям, как например игры в стиле Soulslike.