Геймеры нашли приятную отсылку в Dragon's Dogma 2 к другим играм Capcom

Весной этого года игроки на ПК и консолях смогут отправиться в удивительный мир Dragon's Dogma 2. С первого тизера разработчики интриговали уникальными деталями будущего ролевого экшена и, похоже, при релизе внимательных игроков ждет целая масса открытий. Некоторым геймерам уже сейчас удается находить первые пасхалки, которые бережно спрятаны в различных промоматериалах.
Своей находкой поделился энтузиаст под ником MrMcFacepunch. Во время изучения официального сайта игры, он случайно обнаружил изображение всех доступных игровых классов в высоком разрешении. Это позволило детально изучить внутриигровую одежду и найти на ней прямую отсылку к другим играм студии Capcom.
Пасхалка на Resident Evil, Monster Hunter и Devil May Cry была спрятана на мантии колдуна в виде рун. Если сильно увеличить изображение и расшифровать руны, получится название различных известных франшиз Capcom.
Напомним, ранее разработчики игры показали убежище эльфов в Dragon's Dogma 2, в котором многие пользователи узнали Ривенделл из "Властелина колец".
Выход Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта на ПК и консолях.
Прикольно,разрабы молодцы
Вот этот на первой картинке, похож на рыцаря из ДС3, прям копия можно сказать, те что на локи с мидиром появляются рыцари.