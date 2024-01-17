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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 251 оценка

Геймеры нашли приятную отсылку в Dragon's Dogma 2 к другим играм Capcom

Gutsz
Новости

Весной этого года игроки на ПК и консолях смогут отправиться в удивительный мир Dragon's Dogma 2. С первого тизера разработчики интриговали уникальными деталями будущего ролевого экшена и, похоже, при релизе внимательных игроков ждет целая масса открытий. Некоторым геймерам уже сейчас удается находить первые пасхалки, которые бережно спрятаны в различных промоматериалах.

Своей находкой поделился энтузиаст под ником MrMcFacepunch. Во время изучения официального сайта игры, он случайно обнаружил изображение всех доступных игровых классов в высоком разрешении. Это позволило детально изучить внутриигровую одежду и найти на ней прямую отсылку к другим играм студии Capcom.

Пасхалка на Resident Evil, Monster Hunter и Devil May Cry была спрятана на мантии колдуна в виде рун. Если сильно увеличить изображение и расшифровать руны, получится название различных известных франшиз Capcom.

Напомним, ранее разработчики игры показали убежище эльфов в Dragon's Dogma 2, в котором многие пользователи узнали Ривенделл из "Властелина колец".

Выход Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта на ПК и консолях.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

Прикольно,разрабы молодцы

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SharpAelinor

Вот этот на первой картинке, похож на рыцаря из ДС3, прям копия можно сказать, те что на локи с мидиром появляются рыцари.

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