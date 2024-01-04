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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 236 оценок

Геймплей Dragon's Dogma 2 показал, что даже в мрачных фэнтезийных ролевых играх может быть отличная рэгдолл-физика

Procy_on
Новости

Недавно был представлен новый геймплей Dragon's Dogma 2, и помимо того, что игра по-прежнему выглядит превосходно, она еще и демонстрирует приятную рэгдолл физику.

Видео начинается с того, что Арисен и несколько пешек сражаются с врагами, используя прекрасный пылающий меч и ловкие парирования щитом. И как заметил редактор Хирун Краер из GamesRadar, в этом геймплее происходят довольно забавные моменты. Например, на отметке 9:50, игрок прыгает на голову зверя, и получив удар, катапультируется через экран, что сопровождается приятной глазу рэгдолл физикой.

Судя по всему, мы будем часто видеть, как это происходит в борьбе с крупными монстрами. Есть еще один момент в ролике, где монстр влетает в игрока с обеих ног (отметка 10:28), и на этот раз игрок снова улетает, ударяясь об каменный мост, что очень напоминает сбитого машиной в GTA 5.

Если вы не хотите получить такой удар, вам придется обращать внимание на атаки монстров. Интересно, что Capcom использует такой подход к рэгдолл физике после Monster Hunter World и Rise, ни в одной из которых не было таких забавных сальто, которые мы видим здесь. И это нисколько не портит мрачность Dragon's Dogma 2, а придает ей приятную физическую глубину.

Кстати, ранее авторы сообщали. что GTA 5 является одним из источников вдохновения, касательно живости мира, и, судя по всему, рэгдолл-физики.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
dostalker
может быть отличная рэгдолл-физика

особенно когда сделают моды на кошко-девочек, вот это там физика будет =)

1
Dark Premium

Че-то я разницы с первой частью не вижу, даже график не далеко ушла. И видимо та же хрень что и в первой части которая меня люто бесило, это то, что у врагов какое-то ненормальное количество хп, врага полчаса колупать какое-то сомнительное удовольствие, как будто игрушечными мечами его забиваешь

0
Samson48

Так это фишка, с сильными врагами бои длительные и эпичные, победа над ними дарит нужные эмоции. Людям нравится же траить часами боссов в Соулсах, они тоже кайфуют после победы на ними. Какой интерес убивать гигантов за несколько минут.

5
Neko san

Это в начале полчаса, а когда прокачаешься, то враги за один удар улетают. Та же химера или обычный циклоп.

2
Baby-facedZedekiah

Такое ток в начале. В первой части под конец даже самые могучие враги умирали от пары тычек в нужное место нужным оружием

1
Ивасик

Графика тот же Скайрим.

-1
InfinityDance

И что? Графика приятная, этого достаточно. Артдизайн монстров и локаций, геймплей намного важнее.

5