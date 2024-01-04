Геймплей Dragon's Dogma 2 показал, что даже в мрачных фэнтезийных ролевых играх может быть отличная рэгдолл-физика

Недавно был представлен новый геймплей Dragon's Dogma 2, и помимо того, что игра по-прежнему выглядит превосходно, она еще и демонстрирует приятную рэгдолл физику.
Видео начинается с того, что Арисен и несколько пешек сражаются с врагами, используя прекрасный пылающий меч и ловкие парирования щитом. И как заметил редактор Хирун Краер из GamesRadar, в этом геймплее происходят довольно забавные моменты. Например, на отметке 9:50, игрок прыгает на голову зверя, и получив удар, катапультируется через экран, что сопровождается приятной глазу рэгдолл физикой.
Судя по всему, мы будем часто видеть, как это происходит в борьбе с крупными монстрами. Есть еще один момент в ролике, где монстр влетает в игрока с обеих ног (отметка 10:28), и на этот раз игрок снова улетает, ударяясь об каменный мост, что очень напоминает сбитого машиной в GTA 5.
Если вы не хотите получить такой удар, вам придется обращать внимание на атаки монстров. Интересно, что Capcom использует такой подход к рэгдолл физике после Monster Hunter World и Rise, ни в одной из которых не было таких забавных сальто, которые мы видим здесь. И это нисколько не портит мрачность Dragon's Dogma 2, а придает ей приятную физическую глубину.
Кстати, ранее авторы сообщали. что GTA 5 является одним из источников вдохновения, касательно живости мира, и, судя по всему, рэгдолл-физики.
особенно когда сделают моды на кошко-девочек, вот это там физика будет =)
Че-то я разницы с первой частью не вижу, даже график не далеко ушла. И видимо та же хрень что и в первой части которая меня люто бесило, это то, что у врагов какое-то ненормальное количество хп, врага полчаса колупать какое-то сомнительное удовольствие, как будто игрушечными мечами его забиваешь
Так это фишка, с сильными врагами бои длительные и эпичные, победа над ними дарит нужные эмоции. Людям нравится же траить часами боссов в Соулсах, они тоже кайфуют после победы на ними. Какой интерес убивать гигантов за несколько минут.
Это в начале полчаса, а когда прокачаешься, то враги за один удар улетают. Та же химера или обычный циклоп.
Такое ток в начале. В первой части под конец даже самые могучие враги умирали от пары тычек в нужное место нужным оружием
Графика тот же Скайрим.
И что? Графика приятная, этого достаточно. Артдизайн монстров и локаций, геймплей намного важнее.