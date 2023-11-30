Хидэаки Ицуно: Dragon's Dogma 2 будет "идеальной Dragon's Dogma"

Поклонники первой Dragon's Dogma не преминули отметить, насколько похожа Dragon's Dogma 2 на свою предшественницу. Действительно, очевидно, что грядущий сиквел не слишком далеко отошел от формулы геймплея, которая сделала оригинальную игру такой любимой, но это не обязательно плохо.
Многие отмечали, что Dragon's Dogma 2 ощущается как игра, которую режиссер Хидэаки Ицуно хотел сделать еще в 2012 году, но не смог из-за бюджета, ресурсов, времени, аппаратных ограничений — чего угодно. И теперь, похоже, сам Ицуно подтверждает эту теорию.
В блоге PlayStation Blog он ясно дает понять это, написав:
Dragon's Dogma - это игра, в которую я мечтал поиграть, будучи мальчиком, который любил игры в жанре TRPG и экшен, и я испытываю к ней особую привязанность. В Dragon's Dogma 2 воплощены идеи, которые не были технически осуществимы в то время, когда мы создавали первую игру.
Первая игра, разумеется, изначально вышла на PS3 - консоли, которая к моменту появления Dragon's Dogma была уже довольно старой.
Ицуно продолжает: "Я верю, что эта игра позволит вам окунуться в мир фэнтези, о котором вы всегда мечтали, в экшен-симулятор фэнтезийного мира, и в конечном итоге станет идеальной Dragon's Dogma".
Громкие слова от легендарного разработчика, но, честно говоря, учитывая его послужной список и послужной список Capcom, можно поверить, что Dragon's Dogma 2 вполне может стать особенной игрой.
Чем громче у современной ААА игры слова рекламы,тем более жидко она обсирается на старте.Но народ ничему не учится,даже геймплей толком не показали,но на ПГ уже твёрдую восьмёрку поставили.
Людям просто необходимо перестать делать предзаказы
Да просто народ не перестает надеяться, судя по 1- части игры. А потом могут быть как восторги так и разочарования.
ну геймплей показывали же, правда он больше напомнил ремейк драгон догма оригинал. И чисто мое мнение, без Дарк Эрайсен и Драгон Догма была средней игрой. Она конечно была интересной, но опять имхо, только начиная со второго отрезка игры, где даже у первого города, бродили химеры, когда надо было проваливаться вниз в городе. Я это о чем, будет ли интересно, подобный длс тут или нет.
Покупка необкатанной игры на самом старте мало чем от предзаказа отличается.