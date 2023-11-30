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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
8.2 195 оценок

Хидэаки Ицуно: Dragon's Dogma 2 будет "идеальной Dragon's Dogma"

butcher69
Новости

Поклонники первой Dragon's Dogma не преминули отметить, насколько похожа Dragon's Dogma 2 на свою предшественницу. Действительно, очевидно, что грядущий сиквел не слишком далеко отошел от формулы геймплея, которая сделала оригинальную игру такой любимой, но это не обязательно плохо.

Многие отмечали, что Dragon's Dogma 2 ощущается как игра, которую режиссер Хидэаки Ицуно хотел сделать еще в 2012 году, но не смог из-за бюджета, ресурсов, времени, аппаратных ограничений — чего угодно. И теперь, похоже, сам Ицуно подтверждает эту теорию.

В блоге PlayStation Blog он ясно дает понять это, написав:

Dragon's Dogma - это игра, в которую я мечтал поиграть, будучи мальчиком, который любил игры в жанре TRPG и экшен, и я испытываю к ней особую привязанность. В Dragon's Dogma 2 воплощены идеи, которые не были технически осуществимы в то время, когда мы создавали первую игру.

Первая игра, разумеется, изначально вышла на PS3 - консоли, которая к моменту появления Dragon's Dogma была уже довольно старой.

Ицуно продолжает: "Я верю, что эта игра позволит вам окунуться в мир фэнтези, о котором вы всегда мечтали, в экшен-симулятор фэнтезийного мира, и в конечном итоге станет идеальной Dragon's Dogma".

Громкие слова от легендарного разработчика, но, честно говоря, учитывая его послужной список и послужной список Capcom, можно поверить, что Dragon's Dogma 2 вполне может стать особенной игрой.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
samosan

Чем громче у современной ААА игры слова рекламы,тем более жидко она обсирается на старте.Но народ ничему не учится,даже геймплей толком не показали,но на ПГ уже твёрдую восьмёрку поставили.

1
Валерий Юриков

Людям просто необходимо перестать делать предзаказы

0
arhipelat

Да просто народ не перестает надеяться, судя по 1- части игры. А потом могут быть как восторги так и разочарования.

1
Richard Simons

ну геймплей показывали же, правда он больше напомнил ремейк драгон догма оригинал. И чисто мое мнение, без Дарк Эрайсен и Драгон Догма была средней игрой. Она конечно была интересной, но опять имхо, только начиная со второго отрезка игры, где даже у первого города, бродили химеры, когда надо было проваливаться вниз в городе. Я это о чем, будет ли интересно, подобный длс тут или нет.

0
samosan Валерий Юриков

Покупка необкатанной игры на самом старте мало чем от предзаказа отличается.

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