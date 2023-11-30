Хидэаки Ицуно: Dragon's Dogma 2 будет "идеальной Dragon's Dogma"

Поклонники первой Dragon's Dogma не преминули отметить, насколько похожа Dragon's Dogma 2 на свою предшественницу. Действительно, очевидно, что грядущий сиквел не слишком далеко отошел от формулы геймплея, которая сделала оригинальную игру такой любимой, но это не обязательно плохо.

Многие отмечали, что Dragon's Dogma 2 ощущается как игра, которую режиссер Хидэаки Ицуно хотел сделать еще в 2012 году, но не смог из-за бюджета, ресурсов, времени, аппаратных ограничений — чего угодно. И теперь, похоже, сам Ицуно подтверждает эту теорию.

В блоге PlayStation Blog он ясно дает понять это, написав:

Dragon's Dogma - это игра, в которую я мечтал поиграть, будучи мальчиком, который любил игры в жанре TRPG и экшен, и я испытываю к ней особую привязанность. В Dragon's Dogma 2 воплощены идеи, которые не были технически осуществимы в то время, когда мы создавали первую игру.

Первая игра, разумеется, изначально вышла на PS3 - консоли, которая к моменту появления Dragon's Dogma была уже довольно старой.

Ицуно продолжает: "Я верю, что эта игра позволит вам окунуться в мир фэнтези, о котором вы всегда мечтали, в экшен-симулятор фэнтезийного мира, и в конечном итоге станет идеальной Dragon's Dogma".

Громкие слова от легендарного разработчика, но, честно говоря, учитывая его послужной список и послужной список Capcom, можно поверить, что Dragon's Dogma 2 вполне может стать особенной игрой.