Игрокам удалось "взломать" Dragon's Dogma 2 на ПК и получить игру бесплатно

Японская компания Capcom решила отметить хорошие продажи Dragon's Dogma 2 выпуском пробной версии игры. На ПК в цифровом магазине Steam, PlayStation 5 и Xbox Series появилась бесплатная версия ролевого экшена, за прохождением которой можно провести целых два часа и при желании перенести весь прогресс в полную версию игры после покупки. Геймерам на ПК настолько понравилась акция щедрости разработчиков, что они решили её слегка "усовершенствовать". Анонимным хакерам удалось взломать антипиратскую защиту в Dragon's Dogma 2 и сделать игру бесплатной для всех.
Стоит отметить, что это не совсем стандартный взлом защиты в игре, к которому прибегли многие пираты. Как сообщается, в Dragon's Dogma 2 используется одна из последних версий антипиратской защиты Denuvo. Она требует значительных ресурсов для взлома и не в каждом проекте её возможно обойти, поэтому многие современные релизы остаются не взломанными.
В случае с Dragon's Dogma 2 эту защиту удалось нейтрализовать обходным путем. Энтузиасты придумали специальный мод, который позволяет бесконечно продлевать таймер в пробной версии игры. Что-то похожее уже создавалось для демоверсий последних Resident Evil. Здесь используется похожий принцип работы, только теперь игрокам будет доступна полностью вся игра от самого начала и до финальных титров.
К сожалению, метод далеко не самый удобный. Для его использования нужно скачать специальные файлы и использовать обходной путь запуска Steam. Бан аккаунта за это не предусмотрен, однако пользоваться сетевыми возможностями Dragon's Dogma 2 - пешками других игроков, не получится. Если вас заинтересовал этот метод, вы можете ознакомиться с гайдом по его использованию.
Приятно читать, что денуво опять провели х*ем по губам.
ну как работает?
Да с такой криво оптимизированной игрой и демку лень качать в добавок drm кушает дополнительно ресурсы пк.
эт не демка. это подарок полная версия игры ограниченная 2 часами пробного периода
Старый добрый способ продления демоверсий ограниченных по времени. Помнится резик такой был в какой-то части. Кстати виладж вроде из последних таких был. Но там была вроде реально демка. Видимо лень разрабов просто сыграло с ними злую шутку. Может это станет хорошим мотиватором чтобы выпускали реальные демки а не завлекалочки вроде подобных. Причем перед релизом а не когда нужно поддержать падающие продажи. Например из-за того что игра тормоз на релизе.
p.s. касательно обхода же. Как гласят две умных мысли "К каждому замку найдется своя отмычка" и вторая "если звезды зажигаются значит это кому то нужно". И по мне когда эти две мысли притворяются в жизнь в месте тогда и выходят взломанные версии. Я все-таки сторонник того что без оглядки на владельца большая часть игр не ломается.
Ожидаемо, но лучше подождать полный взлом. Ведь ещё и DLC будут.
ну вроде как там есть длси файлик и туда надо вписать все по идее
Да ну голд эдишн лучше дождаться если только
можно поступить проще - просто не играть в игру, все равно она скучная
ждём на торрентах
Не будет на торрентах, защиту то не взломали, а просто придумали как продлить ограничение по времени в демоверсии.
На каких торрентах? Игра работает через пробную версию и требует аккаунт Steam, а дальше уже модом у нее продлевается таймер.
На торрентах игра появится в марте 2026-го, когда Capcom уберут из нее Дернуву спустя свои стандартные 2 года контракта.
поэтому не стоит делать никаких пробных и демо версий.