Игроки Dragon's Dogma 2 считают Иллюзиониста самым раздражающим и бесполезным классом

В Dragon's Dogma 2 есть множество интересных профессий для вас и вашей пешки, но есть одна, которая, кажется, почти никому не нравится - Иллюзионист.



Одна из лучших вещей в основном геймплее Dragon's Dogma 2 - это то, как много различных стилей игрок может выбрать благодаря системе призваний. Будь то воин с мечом и щитом, спасающие жизнь маги или гибридные классы вроде лучника-мага - в Dragon's Dogma 2 вы гарантированно найдете хотя бы один класс, который подойдет вам по стилю игры.

Как бы весело мне ни было прыгать между различными профессиями и пробовать все их уникальные способности, есть одна, которая практически никому не нравится - Иллюзионист. Этот эксклюзивный для Восставшего класс, открывающийся сравнительно поздно, позволяет создавать дымчатые иллюзии, отвлекающие врагов и повышающие силу атаки ваших пешек.

Звучит круто. До выхода Dragon's Dogma 2 так и было, но на практике это совершенно неудачный выбор класса, который очень трудно развивать, потому что сражения с таким стилем поддержки занимают много времени. Поскольку ваше основное оружие не наносит никакого урона, вы полностью полагаетесь на пешек и вражеский ИИ, попадающихся на ваши дымные трюки, что требует большого терпения и подготовки по сравнению с тем, чтобы просто бить их острой палкой.

Почти все ненавидят самое странное призвание. На сабреддите Dragon's Dogma 2 большинство постов, связанных с Иллюзионистом, жалуются на то, насколько он плох в кажущемся бесконечным количестве способов.

Это не какая-то проблема типа "Как вор я убиваю боссов за 10 секунд, а воином - за 20!". Иллюзионист просто принципиально не работает примерно в 70 процентах случаев.

Один из самых популярных постов на сабреддите гласит: "Иллюзионист ужасен?". Они изложили практически все причины, по которым класс является плохим: начиная от его легко прерываемых клонов, заканчивая баффом пешек, отнимающего здоровье у класса, у которого нет возможности лечиться.

Добавьте к этому тот факт, что большинство сражений даже не происходят рядом со скалами (где процветает Иллюзионист), и трудно понять, почему кто-то предпочел бы Иллюзиониста любому из других Профессий. Вы можете подумать, что это всего лишь один особенно раздраженный игрок Dragon's Dogma 2, но комментарии полны жалоб на него и согласны с тем, что это наименее эффективный способ играть в игру.