Игроки Dragon's Dogma 2 считают Иллюзиониста самым раздражающим и бесполезным классом

В Dragon's Dogma 2 есть множество интересных профессий для вас и вашей пешки, но есть одна, которая, кажется, почти никому не нравится - Иллюзионист.
Одна из лучших вещей в основном геймплее Dragon's Dogma 2 - это то, как много различных стилей игрок может выбрать благодаря системе призваний. Будь то воин с мечом и щитом, спасающие жизнь маги или гибридные классы вроде лучника-мага - в Dragon's Dogma 2 вы гарантированно найдете хотя бы один класс, который подойдет вам по стилю игры.
Как бы весело мне ни было прыгать между различными профессиями и пробовать все их уникальные способности, есть одна, которая практически никому не нравится - Иллюзионист. Этот эксклюзивный для Восставшего класс, открывающийся сравнительно поздно, позволяет создавать дымчатые иллюзии, отвлекающие врагов и повышающие силу атаки ваших пешек.
Звучит круто. До выхода Dragon's Dogma 2 так и было, но на практике это совершенно неудачный выбор класса, который очень трудно развивать, потому что сражения с таким стилем поддержки занимают много времени. Поскольку ваше основное оружие не наносит никакого урона, вы полностью полагаетесь на пешек и вражеский ИИ, попадающихся на ваши дымные трюки, что требует большого терпения и подготовки по сравнению с тем, чтобы просто бить их острой палкой.
Почти все ненавидят самое странное призвание. На сабреддите Dragon's Dogma 2 большинство постов, связанных с Иллюзионистом, жалуются на то, насколько он плох в кажущемся бесконечным количестве способов.
Это не какая-то проблема типа "Как вор я убиваю боссов за 10 секунд, а воином - за 20!". Иллюзионист просто принципиально не работает примерно в 70 процентах случаев.
Один из самых популярных постов на сабреддите гласит: "Иллюзионист ужасен?". Они изложили практически все причины, по которым класс является плохим: начиная от его легко прерываемых клонов, заканчивая баффом пешек, отнимающего здоровье у класса, у которого нет возможности лечиться.
Добавьте к этому тот факт, что большинство сражений даже не происходят рядом со скалами (где процветает Иллюзионист), и трудно понять, почему кто-то предпочел бы Иллюзиониста любому из других Профессий. Вы можете подумать, что это всего лишь один особенно раздраженный игрок Dragon's Dogma 2, но комментарии полны жалоб на него и согласны с тем, что это наименее эффективный способ играть в игру.
Потому что они решили что класс для онлайн коопа ,подойдет и для сингла с ботами напариниками - решение было неверным
Вчера добрался до этого класса и это ужас просто))) так то его можно быстро открыть(есть лазейки) но он того не стоит.
Меня на 3 уровня иллюзиониста хватило после этого дропнул этот бесполезный кусок.
и что больше понравилось
За лучника гоняю
Не недароботка, а фича 🤡
У него вроде есть не плохая способность усиливающая своих пешек, но от нее у них отнимается постепенно хп, может сделают чтобы хп не отнималась, и другие способности усилят немного тогда будет норм.
Там хп почти не отнимается, 1 процент мб 2 за каст. Кароче ничего критичного
А мне показался он забавным, но его способности переагривать это жепа конечно. А так сидишь агришь пол локации на себя потом рейдж для пати и начинается мясо. На ютубе есть видео забавных моментов с этим классом) но это не боевой класс поэтому и людям скучно.
очень жаль но игра получилась просто никакой, первая в разы лучше по всем фронтам, ощущение что на разработку этой игры просто не выделили денег, потому что видно что специалисты делающие ее просто не компетентны. Куда не плюнь халтура
так игра то сама бесполезная , 90% игры фуфло , кишка карта , квесты дерьрьмо , лут ваще кал отменный ..
Когда сам поиграй сначало, а не слушай тех кто не играл