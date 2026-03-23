Игроки считают, что Capcom начала тизерить дополнение для Dragon's Dogma 2

На выходных Capcom отметила 2-летие ролевой игры Dragon's Dogma 2, опубликовав в своих соцсетях праздничную иллюстрацию. И пока большинство игроков в комментариях предавались ностальгии, вспоминая свои приключения, более пытливые фанаты не стали довольствоваться красивой открыткой и устроили детальный разбор изображения. Оказалось, что компания не просто так поприветствовала геймеров — арт, судя по всему, является хитроумным тизером долгожданного расширения.

Особое внимание игроков привлекли две загадочные детали на изображении. Во-первых, на арте изображен некий персонаж, стоящий спиной. Эта фигура совершенно точно не присутствует в оригинальной Dragon's Dogma 2. Во-вторых, ключевую зацепку удалось найти в нарисованном пергаментном письме. Текст документа был написан на вымышленном алфавите региона «Грансис», который использовался еще в первой части игры. Группа энтузиастов взялась за расшифровку иероглифов и смогла перевести текст письма на английский. Записка гласит:

Были подтверждены наблюдения за грифонами, прилетающими из северного региона Орган.

Поклонники франшизы восприняли этот перевод как почти официальное заявление. Дело в том, что в основной кампании Dragon's Dogma 2 есть несколько упоминаний некоего загадочного «Северного региона», а также государства Оргон, но он так и остался недоступным для исследования. Фанаты предполагают, что Capcom сознательно разместила текст на придуманном языке, чтобы поднять уровень ожидания, подогревая интригу вокруг полноценного масштабного DLC, подобного легендарному дополнению Dark Arisen из оригинальной игры.

Стоит отметить, что надежды фанатской базы на дополнительный контент остаются невероятно сильными даже спустя годы. Еще в 2025 году комьюнити регулярно проводило стихийные интернет-акции, выводя в топ соцсетей призывы выпустить новый сюжет и подземелья.