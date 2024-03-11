Игроки создают реалистичных персонажей в редакторе Dragon's Dogma 2, известных по играм или фильмам

С помощью обширного редактора персонажей в Dragon's Dogma 2 игроки могут создавать не только фантастических и эпических героев, но и таких, которые кажутся буквально взятыми из реальности.
От персонажей, известных по фильмам и книгам, до героев, являющихся точными копиями реальных людей, - возможности практически безграничны.
Пол Тасси, известный обозреватель игровой индустрии, в своей статье для Forbes подчеркивает, насколько Dragon's Dogma 2 позволяет игрокам выразить себя через создаваемых ими персонажей. Это не только свидетельство технологических возможностей игры, но и возможность для сообщества поделиться своим творчеством и вдохновением.
Игра, которая уже получила признание за свою открытость и гибкость, теперь становится платформой для воображения игроков со всего мира. Dragon's Dogma 2 больше не просто игра - это пространство для художественного самовыражения и неограниченного творческого изобретательства. Игроки уже назвали редактор персонажа "самым лучшим", и теперь, спустя время, начали делиться своими впечатляющими работами.
Некоторые очень похожи, а некоторые вообще нет. Но сам факт, что редактор позволяет все эти эксперименты очень впечатляет.
Кратос и Пикар самые похожие.
ну да мощный редактор
Даже очень хорошо выглядит:)
Работы зачётные 👍
Если говорить откровенно, то более менее получился Гатс, все остальные больше похожи на низкобюджетных косплееров, чем на самих себя.
Поже часов 20 проведу в редакторе персонажа)
95% мамкины воображалкины, которые в глаза долбятся. Реально похожих по пальцам пересчитать.
И не говори.
женский человек???? нормально!)
А где Сидоджи из гта са? с него нужно было начинать
Соснул бы у него?