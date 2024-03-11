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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 351 оценка

Игроки создают реалистичных персонажей в редакторе Dragon's Dogma 2, известных по играм или фильмам

Procy_on
Новости

С помощью обширного редактора персонажей в Dragon's Dogma 2 игроки могут создавать не только фантастических и эпических героев, но и таких, которые кажутся буквально взятыми из реальности.

От персонажей, известных по фильмам и книгам, до героев, являющихся точными копиями реальных людей, - возможности практически безграничны.

Пол Тасси, известный обозреватель игровой индустрии, в своей статье для Forbes подчеркивает, насколько Dragon's Dogma 2 позволяет игрокам выразить себя через создаваемых ими персонажей. Это не только свидетельство технологических возможностей игры, но и возможность для сообщества поделиться своим творчеством и вдохновением.

Игра, которая уже получила признание за свою открытость и гибкость, теперь становится платформой для воображения игроков со всего мира. Dragon's Dogma 2 больше не просто игра - это пространство для художественного самовыражения и неограниченного творческого изобретательства. Игроки уже назвали редактор персонажа "самым лучшим", и теперь, спустя время, начали делиться своими впечатляющими работами.

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16
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
ГАЗ-М20

Некоторые очень похожи, а некоторые вообще нет. Но сам факт, что редактор позволяет все эти эксперименты очень впечатляет.

4
orion1786

Кратос и Пикар самые похожие.

2
Никита Дроздоvv

ну да мощный редактор

1
Кемпритдж

Даже очень хорошо выглядит:)

0
Pimba

Работы зачётные 👍

0
WittyOrvilleton

Если говорить откровенно, то более менее получился Гатс, все остальные больше похожи на низкобюджетных косплееров, чем на самих себя.

0
МcDuсk

Поже часов 20 проведу в редакторе персонажа)

0
Eclair_93

95% мамкины воображалкины, которые в глаза долбятся. Реально похожих по пальцам пересчитать.

0
D3Werty

И не говори.

Спойлер
Спойлер
-2
Rensky27

женский человек???? нормально!)

1
KANSERVATOR

А где Сидоджи из гта са? с него нужно было начинать

-2
Кyрица

Соснул бы у него?

-1