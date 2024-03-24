Интерактивная карта Dragon's Dogma 2 уже доступна

Мир Dragon's Dogma 2 обширен и плотен, в нем сотни материалов, сундуков, секретов и многого, многого другого, что можно найти в процессе исследования. Карта не раскрывается до тех пор, пока вы вручную не пройдете все, что вам нужно. К счастью, теперь есть интерактивная карта, на которой вы найдете места для отдыха, жетоны Искателя, Ферристоуны, Кристаллы перемещения и многое другое.
Стартовая зона заполнена основательно, но карта все еще находится в процессе разработки. Она довольно большая, и также включает карты пещер и интерьеров. Нажмите на стрелку и значок двери, чтобы узнать, для какой карты предназначен этот кластер.
мда вот честно игра норм, но вот оптимизация уг, но самое главное что никто не бухтит на кишкообразность карты, в игре тупо нет открытых пространств, постоянные кишки и что всем норм ?
Во-первых, это ложь. Во-вторых, а что есть для тебя открытое пространство? Тебе нужны огромные ровные поля, да леса, как в Ведьмаке 3? А что толку с таких открытых пространств, если весь контент всё равно раскидан исключительно вдоль дорог?
В третьих, а в каком месте карта-кишка? Практически везде ты можешь свернуть с дороги в сторону и тебя ничто не ограничит идти куда хочешь. Огромные поля пшеницы есть, большие леса есть, просто поля с травой есть. Куча тайных пещер, секретов, логово монстров, и прочая фигня в стороне от дороги есть. Это не кишка. Это вполне себе очень грамотно сконструированные открытые пространства. Твои претензии смешны.
Ну, я сразу сказала что будут кишки. Я как-бы и не ждала другого. Наивно было полагать что они выпустят скайрим. Движок не тот. У нах и так проблемы с оптимизоном. Им надо движок менять. Но вообще для меня эта игра, это чисто ддда ремейк. Это чистая 1-ая часть, просто с некоторыми улучшениями и более красивой графикой. 6к она естественно не стоит. Поэтому я просто взяла активашку. за 350р мне грех жаловаться.
ДА.
Во-первых, это ложь.
Только не ремейк, а ремастер)
Ну или так, я их всегда путаю =) Простите уж.
Никакой пользы в подобных интерактивных картах я не вижу. Однако мир Dragon's Dogma 2 воистину огромный и впечатляющий. Эта интерактивная карта тому доказательство. Миры всяких там "скайримов и балдуров третьих" кажутся крошечными и пустынными на фоне этой огромной плотной на контент карты Dragon's Dogma 2. Стоит тебе с дороги ступить немного в строну, так ты обязательно обнаруживаешь огромное количество тайных троп, пещер, секретов, бандитов, лагерей, логово монстров и т.д. Огромные пшеничные поля, луга, леса. Мир Dragon's Dogma 2 впечатляет своими масштабами и плотностью контента. Скучать некогда. Всяким там рокстарам и прочим западным топовым студиям хорошо бы поучиться у создателей Dragon's Dogma 2 правильному построению открытых миров.
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Ну ладно, пусть будет ответом за унылый левелдизайн и платное гуно, кому то понадобится))
Вот поэтому людям и нравятся песочницы или генерируемые миры , 2 дня как игра вышла уже какие-то задроты вдоль и поперек ее излезли, а потом на всех форумах будет "да фигня я ее прошел" и т.д. , энтузиазм исследователя пропадает, уже как будто и не новинка, а что то использованное.
так может просто не будешь смотреть на интерактивные карты и поменьше на форумах лазить, а просто будешь играть в игру?
Неа не буду мне уже испортили впечатление.
Никто карту вдоль и поперек не "излез" - всё это вытаскивается из файлов игры датамайнерами. И кто лично тебе мешает просто не пользоваться такими картами?
А эта поправит настроение?
Когда ты столкнёшься с ситуацией, когда одновременно вспомнишь про этот свой вопрос и получишь первое впечатление, которое окажется негативным, тогда поймёшь.