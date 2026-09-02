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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 2 004 оценки

Из Dragon's Dogma 2 удалили анти-пиратскую защиту Denuvo

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Capcom выпустила новое бесплатное обновление для Dragon's Dogma 2 перед выходом дополнения Dark Arisen, которое, помимо улучшения производительности и геймплея, убрало из игры анти-пиратскую защиту Denuvo, заменив ее на другую (скорее всего Enigma). Упоминание о Denuvo также пропало со страницы игры в Steam.

Dragon's Dogma 2 получила новый трейлер с подробностями экспедиций в Dark Arisen и обновление 3.2

Технически удаление Denuvo означает, что игра больше не будет проводить постоянные онлайн-проверки лицензии. Это может положительно сказаться на производительности, снизив нагрузку на процессор и уменьшив количество микрофризов, на которые часто жаловались игроки. В некоторых случаях удаление защиты также уменьшает время загрузки

Dragon’s Dogma 2 - это масштабная однопользовательская action/RPG в фэнтезийном открытом мире от Capcom, где вы в роли избранного Восставшего сражаетесь за возвращение своего сердца, украденного драконом. Главной особенностью игры является глубокая боевая система с возможностью карабкаться по гигантским монстрам, а также уникальная механика "пешек" - ИИ-компаньонов, которые обучаются в мирах других игроков, помогают в бою и подсказывают дорогу к секретам.

ПК 34
34
32
Комментарии:  32
Ваш комментарий
MaliciousAcolyte

Я же говорил что осенью защиту удалят, а мне клоунов ставили, забирайте их обратно))

36
Brainstoun

И даром не нужна

15
Властелин Сосцов

как будто, что то изменилось

9
GrYnT101

Без сети играть ну такое

5
Benef108

Ну теперь наконец то можно приобщиться, осталось дождаться длс и залетать в игру, надеюсь оптимизация и правда лучше станет

4
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