Из Dragon's Dogma 2 удалили анти-пиратскую защиту Denuvo

Компания Capcom выпустила новое бесплатное обновление для Dragon's Dogma 2 перед выходом дополнения Dark Arisen, которое, помимо улучшения производительности и геймплея, убрало из игры анти-пиратскую защиту Denuvo, заменив ее на другую (скорее всего Enigma). Упоминание о Denuvo также пропало со страницы игры в Steam.

Технически удаление Denuvo означает, что игра больше не будет проводить постоянные онлайн-проверки лицензии. Это может положительно сказаться на производительности, снизив нагрузку на процессор и уменьшив количество микрофризов, на которые часто жаловались игроки. В некоторых случаях удаление защиты также уменьшает время загрузки

Dragon’s Dogma 2 - это масштабная однопользовательская action/RPG в фэнтезийном открытом мире от Capcom, где вы в роли избранного Восставшего сражаетесь за возвращение своего сердца, украденного драконом. Главной особенностью игры является глубокая боевая система с возможностью карабкаться по гигантским монстрам, а также уникальная механика "пешек" - ИИ-компаньонов, которые обучаются в мирах других игроков, помогают в бою и подсказывают дорогу к секретам.