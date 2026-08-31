Кенто Киношита рассказал о сложностях в битвах с боссами и балансе в Dragon's Dogma 2 Dark Arisen

В рамках недавней презентации на gamescom 2026 грядущего расширения для Dragon's Dogma 2 руководитель Кенто Киношита поделился подробностями о том, как команда разработчиков подошла к балансу сложности, созданию новых противников и структуре заданий в регионе Норган. Дополнение должно подарить игркам более интересных сильных врагов, которые могут стать настоящим испытанием.

Во время знакомства с ранней версией дополнения журналистам удалось сразиться с первыми новыми боссами: Норганским великаном, напоминающим снежного человека или йети, и Падшим драконом. Как отметил Киношита, эти битвы представляют собой лишь начальный этап знакомства с регионом, а дальнейшие испытания будут становиться ощутимо сложнее.

Отвечая на вопросы о балансе и реакции сообщества на сложность оригинальной игры, директор подчеркнул, что авторы отказались от простого искусственного завышения запаса здоровья врагов. Вместо этого для каждого противника была разработана уникальная система сильных и слабых сторон. Подобно тому, как в базовой версии для эффективного боя с грифоном требовалось применять огонь, новые чудовища в Норгане потребуют от игроков вдумчивой тактики, поиска уязвимостей и комбинирования способностей.

Важную роль в исследовании новой локации займет система поиска и оценки реликвий, а также ценных трофеев. Несмотря на то, что с их помощью персонажи будут стабильно усиливаться, разработчики позаботились о том, чтобы мощное снаряжение не обесценивало челлендж самого прохождения. Сложность последующих встреч выстроена с расчетом на применение найденных артефактов, поэтому игра сохранит напряжение до самого конца.

Кроме того, Кенто Киношита затронул тему квестов. По его словам, дополнение предложит цепочки заданий, сопоставимые по глубине и нестандартности с загадками Сфинкса из основной Dragon's Dogma 2. Наряду с этим расширение введет совершенно новые форматы квестов и геймплейные элементы, которые ранее не встречались.