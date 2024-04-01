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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 709 оценок

Моддер раздел героинь Dragon's Dogma 2, с которыми можно закрутить роман

Simple Jack
Новости

Моддер Ridog8 раздел Ульрику и Вильгельмину — героинь Dragon's Dogma 2, с которыми геймеры могут закрутить романы. Скачать откровенные расширения можно с бесплатно прямо с нашего сайта PlayGround.ru.

Энтузиаст улучшил текстуры кожи женских персонажей, сделав их более реалистичными. Чтобы установить модификации, необходимо скачать Fluffy Manager 5000.

Еще до релиза Dragon's Dogma 2 пользователь Ridog8 создал «голую» модификацию для бесплатного редактора персонажей, вышедшего 8 марта 2024 года. Она раздевает только женщин. На момент публикации материала расширение загрузили более 29 тыс. раз.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Блин этих голых баб уже на каждом шагу как воды после ливня, скоро интереснее будет если одевать начнут =)

3
Гемор

когда не можешь раздеть в реале

-7