Моддер раздел героинь Dragon's Dogma 2, с которыми можно закрутить роман

Моддер Ridog8 раздел Ульрику и Вильгельмину — героинь Dragon's Dogma 2, с которыми геймеры могут закрутить романы. Скачать откровенные расширения можно с бесплатно прямо с нашего сайта PlayGround.ru.
Энтузиаст улучшил текстуры кожи женских персонажей, сделав их более реалистичными. Чтобы установить модификации, необходимо скачать Fluffy Manager 5000.
Еще до релиза Dragon's Dogma 2 пользователь Ridog8 создал «голую» модификацию для бесплатного редактора персонажей, вышедшего 8 марта 2024 года. Она раздевает только женщин. На момент публикации материала расширение загрузили более 29 тыс. раз.
Блин этих голых баб уже на каждом шагу как воды после ливня, скоро интереснее будет если одевать начнут =)
когда не можешь раздеть в реале